La AFI denunció que ex funcionarios y empresarios bonaerenses armaban causas judiciales contra sindicalistas

La entidad difundió un video en el que se ve a diferentes ministros del gobierno de Vidal hablando de “preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial”.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció este lunes que un grupo de ex funcionarios y empresarios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el actual intendente de La Plata, Julio Garro, prefabricaron pruebas para armar causas judiciales en perjuicio de sindicalistas de la UOCRA, especialmente Juan Pablo "Pata" Medina.

La denuncia, presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, explicó que el 23 de diciembre pasado "una de las áreas de este organismo, en el marco de tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso, informó el hallazgo de sendos archivos audiovisuales" supuestamente correspondientes al 15 de junio de 2017.

En esa reunión estuvieron Marcelo Jaworski, director de la empresa COPTERO; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia bonaerense; Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo provincial; Roberto Gigante, ex ministro de Infraestructura; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario; el senador provincial Juan Pablo Allan y el intendente Garro, entre otros.

"En dicho material audiovisual podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata", explica la denuncia, mientras que se informó que el expediente será sorteado ante la Cámara Federal de La Plata.

"El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista... Más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas... Se impulsa con los testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones. Con eso, se le da volumen a una instancia judicial", dice el ex ministro Villegas, integrante por entonces del gobierno de María Eugenia Vidal.

