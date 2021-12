NBA: Minnesota cayó ante Boston y Bolmaro otra vez no tuvo minutos

El alero cordobés Leandro Bolmaro no ingresó en Minnesota Timberwolves, que este lunes por la noche venció como local por 108 a 103 a Boston Celtics, en un partido entre dos equipos que están novenos en sus respectivas Conferencias de la NBA.

El oriundo de la localidad cordobesa de Las Varillas permaneció entre los suplentes junto a Rayjon Tucker, y fueron los únicos dos entre los 11 jugadores que tuvo disponibles el entrenador, Chris Finch, que no vieron acción este lunes en el Target Center, de Minneápolis.

The @Timberwolves get the win at home behind career-highs from @JaylenNowell (29 PTS) & @nateknght (20 PTS), as they combine for 49 PTS! pic.twitter.com/0mN7B6qFPq