Esmeralda Mitre y Aníbal Fernández desmintieron un supuesto romance

La actriz y el actual ministro de Seguridad de la Nación Argentina negaron rotundamente que estén comenzando una relación sentimental, tras conocerse a través de las redes sociales. Igualmente, aclararon que se respetan mutuamente.

Este lunes comenzó a circular una versión que aseguraba que el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, estaría en pareja con Esmeralda Mitre, hija del exdirector del diario La Nación.

El mismo fue comentado en primera instancia en el programa “A la Tarde” conducido por Karina Mazzoco, transmitido por la señal América, donde el panelista Diego Esteves dio la primicia y reveló

“Trabaja a la vuelta de la casa de Esmeralda y mantuvieron muchas reuniones en el último tiempo porque Aníbal la ayudó con cuestiones que tienen que ver con la sucesión de su padre. Es abogado y conoce bien el Estado”, indicó Esteves. “La fuente es irrefutable”, afirmó el periodista de origen brasileño que se encuentra hace años trabajando en el mundo del espectáculo de nuestro país.

Pero cuando parecía que el amor estaba a flor de piel y desplegaba sus alas para volar, los protagonistas de la historia desmintieron de manera categórica la información brindada por el periodista.

Primero fue Esmeralda Mitre quien se expresó al respecto y usó su cuenta de Twitter para escribir su mensaje: "Desmiento la noticia que dijo hoy en @AmericaTV @estevesdiego sobre mi supuesta relación con @FernandezAnibal! Es una absoluta mentira! Lo conocí una vez en el ámbito laboral y nada más y le tengo respeto! Parece una operación! No jueguen con la vida privada de la gente gracias!".

Unos pocos minutos más tarde, el ministro de Seguridad nacional siguió el mismo camino y publicó: "Asombra la vocación de agredir a cualquiera. Desmiento ese absurdo planificado para mal sobre supuesta relación con @EsmeraldaMitre. La conocí por razones laborales y me merece respeto. @AmericaTV Estoy acostumbrado a esta basura pero los demás no tienen la obligación. Dan asco".

Hace unos meses, Esmeralda Mitre lanzó unas duras declaraciones contra varios de los integrantes del PRO, a quienes acusó de “envidiosos, mediocres y resentidos”. "Ojalá hubiera una persona en el PRO como Aníbal Fernández, culta, inteligente, fuerte, educado, con señorío", dijo en aquel entonces.

También, Mitré contó que estaría dispuesta a sumarse a la política argentina: “Me gustaría hacer política, es mi vocación. Después no sé con quién... Estoy segura de que no lo haría con el PRO. Me gustaría hacer política con el Frente para Todos. No tengo problema en decirlo”.

