Fuego en Cayastá

El daño en Santa Fe La Vieja "ha sido grande" pero no afectó elementos históricos

Así lo expresó el secretario de Turismo de la localidad. Las llamas llegaron a un galpón ambientado pero no tenía elementos históricos porque se encontraba en reparación. Preocupación por los reiterados incendios.

Crédito: Gentileza FMCity Cayastá



Crédito: Gentileza FMCity Cayastá

Los incendios de pastizales en la provincia de Santa Fe siguen afectando a distintas localidades. A las grandes ciudades como la ciudad capital y Rosario, se suman otras como Cayastá. En la tarde de este jueves, un foco ígneo de considerables proporciones afectó seriamente el predio donde está ubicado el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja. Al respecto, CYD Litoral dialogó con Javier Vera, secretario de Turismo de la comuna de Cayastá, quien brindó algunos detalles que se conocieron con el correr de las horas. El funcionario comentó que sospechan que el fuego se inició alrededor de las 14 y “en dos horas llegó rápido al parque, desde el sector sur”, afirmó. En ese sentido, Vera expresó que “no se pudo controlar hasta la tarde. El daño ha sido grande”. “A las 14 empezó el fuego, en el sector de campo de jineteada donde se hace la fiesta provincial de la doma”, sumó. Sobre las afectaciones materiales, el funcionario dijo que las llamas impactaron sobre el tercer cuerpo de la casa de los Vera Mujica. “Esa propiedad tiene dos cuerpos y una especie de galpón donde en el pasado se guardaban herramientas; allí se prendió fuego”, explicó. Sin embargo, no hubo que lamentar la pérdida o deterioro de artefactos históricos. “Como se estaba remodelando el techo que era de paja, algunos elementos que habitualmente estaban en el interior no se encontraban”, aseguró Vera. En esa línea también se expresó el Presidente Comunal de Cayastá en diálogo con la prensa. “Fue estremecedor ver cómo el fuego avanzaba en el parque, sólo afectó a una casa ambientada que estaba en obras, por suerte se pudo controlar y evitar males mayores”, señaló Edgardo Berli por LT9. Por último, el funcionario de Turismo destacó la labor de quienes trabajaron en el lugar. “El fuego llegó hasta el muro de la Iglesia San Francisco. Si no se hubiera actuado rápido hasta el museo de sitio corría peligro”, cerró. Cabe señalar que en el lugar trabajaron bomberos de Cayastá, Helvecia, San Justo, Personal de Protección Civil y los guardias del parque.

