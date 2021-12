Paraná: la estafaron y le sacaron todo el dinero del Procrear

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estefanía Leiva es el nombre de la víctima del delito de estafa virtual llamado “SIM Swapping”. Tenía acreditado el crédito del gobierno para construir su casa. Le clonaron su tarjeta SIM y le vaciaron la cuenta. Mirá como evitarlo.

Por Conrado Berón

Estefanía Leiva, nació y se crío en Paraná, se recibió de docente en la Escuela Normal y luego se radicó en Rosario. Cansada de las grandes ciudades, se radicó junto a su pareja en Tanti, en la provincia de Córdoba. Allí ejerce su profesión y además trabaja como mesera en un local gastronómico. Su novio es bombero voluntario y con mucho esfuerzo se pudieron comprar un terreno para construir su casa.

Mucha fue la alegría en la casa de esta entrerriana cuando le comunicaron que había salido sorteada para obtener un crédito Procrear. Normalmente esta línea de créditos para construcción de viviendas, se van depositando en etapas. Pero el 22 de diciembre, ella se entera que le iban a depositar el 95% del crédito. Cuando la plata ingresó, ella hizo extracciones menores para pagar algunos trámites relacionados al comienzo de la construcción.

Como su mamá está saliendo de una cirugía había arreglado volver a Paraná luego de las fiestas para cuidarla en el post operatorio. En la capital provincial, se sentó frente a la computadora para ingresar a su cuenta de mail, con el objetivo de buscar información sobre un curso de gastronomía que está realizando para mejorar sus servicios a los turistas y clientes.

Fue grande la sorpresa cuando ahí detecta varios correos del banco Hipotecario donde le informaban de que el cambio de contraseña se realizó con éxito en su cuenta.

Preocupada llamó al banco y allí comenzó su calvario. Luego de varios intentos para ingresar a su cuenta y después de desbloquearla, corroboró atónita que le habían dejado migajas. Desde ese momento comenzó a recorrer comisarías, fiscalía, oficinas del banco en la sucursal Paraná y las oficinas de la empresa telefónica, con la que también tuvo problemas de seguridad ya que todo comienza con el cambio de su tarjeta SIM.

En primera persona

En diálogo con MIRADOR ENTRE RÍOS Estefanía, la mujer detalló el caso:

-¿Cómo te das cuenta de lo que pasó?

-El 24 de diciembre desde Claro me mandaron un SMS, diciéndome que estaba procesando un cambio de chip. Ahí me di cuenta que estaba sin línea, me comunico a atención al cliente por “restitución del chip”. Es raro porque ese es un trámite que se hace en persona y con DNI. Fui a Claro y me dijeron que fue un error humano. Tengo entendido, que con la fotocopia del DNI pudieron realizar el trámite, aclara.

-¿Qué te dijeron en el banco?

-Llamé primero al banco y después me apersoné en la sucursal para hacer la denuncia. Todas las transacciones se hicieron con pocos segundos de diferencia, me aclararon.

En el banco me bloquean la cuenta enseguida y me indican que haga la denuncia en la Policía, lo que me llamó la atención es que para las personas que me atendieron estaba todo bien y que esto se iba a solucionar, que me quedara tranquila me decían.

Esto se eleva a fraude y ellos te van a contestar que es lo que determinan, después me fui a fiscalía para hacer la extensión de la denuncia ya que había sido más escueta. Ese martes me llega un mail del banco Hipotecario, diciéndome que el robo me lo habían hecho, con esta modalidad de “SIM Swapping”, y que como el banco activó las normas de seguridad para evitar esto y debido a que ellos cumplieron con su protocolo, no me iban a devolver la plata.

El periplo

En cada viaje a Paraná, Estefanía iba de la terminal a la casa de su madre, por lo que no era de recorrer mucho la ciudad. Cosa que tuvo que hacer a la fuerza en estos días y con la angustia sobre sus hombros.

-¿Qué te dicen desde la Policía?

-Fui a crímenes económicos, a Defensoría del Pueblo, estuvimos cerca de 8 horas haciendo trámites de acá para allá. Yo misma pude rastrear el CUIL de la persona a la que le transfirieron el dinero, en la provincia del Chaco. Cuando entré lo primero que dijeron que se trataba de otra estafa más y que hubo varias localidades de Entre Ríos donde ya habían denunciado lo mismo.

-¿Cómo sigue esto?

-Estamos moviendo cielo y tierra. Creo que la prensa nos va a ayudar a resolver esto. Yo no elegí estar en este banco, pero todos los usuarios sorteados del Procrear tenemos que caer en ese banco. Yo insistí con desconocer los movimientos. No quiero que pierda el banco ni nadie, solo quiero que reviertan la maniobra, nada más que eso.

El gerente nunca me negó nada de lo que yo le planteaba pero solo me dijo que iba a elevar el caso. Siento que estoy peleando con un monstruo de cinco cabezas. El primer error creo que es que los datos del Procrear se publiquen, ya ahí estamos expuestos.

Por último y visiblemente consternada, se le quiebra la voz y expresa con bronca: “Soy una docente común y corriente, mi novio es bombero voluntario, somos laburantes, somos gente común y corriente que estamos perdiendo la vida. No se lo deseo a nadie y más allá de lo que me paso, me estoy comiendo este garrón para que no le pase a nadie más. Tienen que cambiar todo ante el menor aviso.

¿Qué es el SIM Swapping y cómo evitarlo?

El “SIM Swapping” es una técnica que se basa en duplicar la tarjeta SIM – tarjeta inteligente desmontable – de los teléfonos celulares. Por eso, es imprescindible estar alerta ante el robo o pérdida de los teléfonos o interrupción de la línea, ya que esto puede desencadenar en un fraude bancario. Si sentís que podés ser víctima de este tipo de fraude, es importante que hagas de inmediato la denuncia correspondiente.

¿Cómo funciona el SIM Swapping?

En primer lugar, los delincuentes se contactan con las empresas proveedoras de servicio de telefonía móvil. Luego, mediante técnicas de ingeniería social toman la tarjeta SIM. De este modo, los estafadores pueden acceder al perfil de todos los contactos e incluso hasta obtener datos de la cuenta bancaria o información financiera de la víctima.

A diferencia de otros mecanismos de robo de datos, como el “vishing” y “smishing” y el “web spoofing”, el “SIM swapping” es un procedimiento muy sencillo, que solo necesita de una serie de datos personales de la víctima para tomar posesión de la SIM. Pero esto es doblemente peligroso ya que no es necesario intervenir ningún dispositivo móvil para cometer el delito. Es importante recalcar que el SIM Swapping es un método de estafa por medio del cual se puede alterar el segundo factor de autenticación de cualquier app financiera o de otro tipo. Por lo cual es de vital importancia aprender a detectar y evitar este tipo de ataque.

¿Cómo evitar el SIM Swapping?

Existen una serie de acciones que pueden disminuir las probabilidades de ser afectados por este tipo de delitos. En Argentina recomiendan:

En caso de detectar que el celular se quedó sin cobertura, contactar inmediatamente a la compañía de comunicaciones. Conocer el estado de la tarjeta SIM permite saber si ha sido duplicada.

No brindar datos personales por correo electrónico, SMS o llamada telefónica.

Desconfiar de cualquier entidad o persona que pregunte por claves personales o cualquier otra información que pueda ser considerada confidencial. BBVA nunca solicita claves o datos de tarjetas de crédito por teléfono, mail, o SMS.

Registrar el celular en un cajero automático permite, a través de una contraseña enviada vía SMS, realizar transacciones en “home banking”.

Tener cuidado con la información que se descarta. Los recibos, resúmenes o comprobantes deben ser destruidos antes de ser arrojados a la basura.

No brindar información de depósitos. En caso de observar movimientos sospechosos, comunicarse con la entidad financiera.