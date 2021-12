https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 31.12.2021 - Última actualización - 17:26

17:22

Nacida en Illinois, Estados Unidos, la actriz se convirtió en todo un icono de la cultura popular gracias a su papel de Rose en la mítica 'Las chicas de oro'. De hecho, era la única superviviente del elenco principal, formado Rue McClanahan, Estelle Getty y Bea Arthur. Falleció este viernes a los 99 años.

Luto en Hollywood A días de su 100° cumpleaños, falleció Betty White Nacida en Illinois, Estados Unidos, la actriz se convirtió en todo un icono de la cultura popular gracias a su papel de Rose en la mítica 'Las chicas de oro'. De hecho, era la única superviviente del elenco principal, formado Rue McClanahan, Estelle Getty y Bea Arthur. Falleció este viernes a los 99 años. Nacida en Illinois, Estados Unidos, la actriz se convirtió en todo un icono de la cultura popular gracias a su papel de Rose en la mítica 'Las chicas de oro'. De hecho, era la única superviviente del elenco principal, formado Rue McClanahan, Estelle Getty y Bea Arthur. Falleció este viernes a los 99 años.

En el último día del año tenemos que lamentar la marcha de una de las personalidades más queridas de Hollywood. Ha fallecido, a los 99 años de edad, Betty White. La conocida actriz ha muerto en su casa a pocas semanas de cumplir su centenario.

Nacida en Illinois, la actriz se convirtió en todo un icono de la cultura popular gracias a su papel de Rose en la mítica 'Las chicas de oro'. De hecho, era la única superviviente del elenco principal, formado Rue McClanahan, Estelle Getty y Bea Arthur.

Ya desde joven, White se consagró a la comedia con pinitos en programas de variedades y creando 'Life With Elizabeth'. En esas primeras décadas llenas de trabajo (su filmografía completa da para una enciclopedia de la historia de la televisión) de la actriz, tendría su primer papel mítico como Sue Ann Nivens en 'La chica de la tele'.

La televisión era su medio natural, presentando decenas de programas y protagonizando y apariciendo otras tantas series. En épocas recientes la hemos visto en 'Hot in Cleveland', 'Saturday Night Live' y 'Betty White’s Off Their Rockers' entre muchos muchos shows. White recibió el reconocimiento de la industria con un Emmy a toda su carrera el pasado 2013.

Su amigo y agente Jeff Witjas la ha despedido así: