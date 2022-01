"Vecinos destacados": una iniciativa que contagia el cuidado del ambiente en Rafaela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve, a través de este espacio, acciones sustentables con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente y el compromiso ciudadano. María Celina cuenta su experiencia.

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela continúa destacando a ciudadanos que realizan acciones vinculadas con el cuidado del ambiente a través de la iniciativa #VecinosDestacados.

En esta oportunidad, María Celina Paino nos cuenta sobre su emprendimiento de productos ecológicos y nos comparte su experiencia en esta iniciativa que impulsa el cuidado del ambiente y la sustentabilidad.

María Celina Paino es profesora de Educación Física, Guardavidas y Preceptora, y lleva adelante el emprendimiento @celipaino_eco. Vive en el barrio Pizzurno junto a su pareja, Marcos y su bebé, Blas; quienes la acompañan y apoyan con otras prácticas sustentables en su hogar.

"La verdad que siempre me motivó mucho el cuidado del ambiente, y necesitaba hacer un cambio más grande. Por eso, cuando quedé embarazada, empecé a investigar y, por las redes, conseguí contactos y marcas que me asesoraron en todo, entonces me animé", cuenta Celina, quien primero comenzó solo vendiendo pañales de tela ecológicos marca Jacarandá, para luego incorporar toallas femeninas, protectores de tela, copas menstruales, pads de limpieza facial y baberos de la misma marca.

"Y no me podía quedar sin sumar más productos, por ende, seguí creando nuevos contactos y así comencé a vender cepillos de dientes y de cabello de bambú, shampoo sólido, detergente y más", agregó. Además, para las fiestas, vendió también juguetes en madera MDF.

Celina, que hace un año y medio comenzó a emprender en esta iniciativa dijo: "Si bien comencé comprado por mi cuenta pañales para mi bebé que estaba por nacer, me di cuenta de que necesitaba que más gente se sume al cambio, entonces decidí comenzar a venderlos y así me volví loca de amor por todo esto y, por eso, incorporé tantos nuevos productos".

Los inicios de nuevos proyectos siempre implican un mayor esfuerzo, sobre esto, ella contó que "la inversión al principio fue un poco grande, pero la satisfacción de hacer esto no me la saca nadie, fue un esfuerzo que valió y vale la pena".

Además, agregó, que "esto trajo consigo un montón de beneficios, ya que muchísima gente se sumó al cambio y eso me reconforta, me llena de alegría, y me motiva a seguir"

Para más información sobre el emprendimiento, dirigirse al Instagram @celipaino_eco.

Compromiso con el ambiente

Celina no solo practica el cuidado del ambiente en su emprendimiento, sino que también lo traslada a su cotidianeidad, en la que su hijo y su pareja la acompañan. En su casa separan los residuos, cuidan el agua y la energía, tienen huerta, usan shampoo y acondicionador sólidos y cepillos de bambú, Blas usa pañales ecológicos, e impulsan la movilidad sustentable, utilizando mucho la bicicleta para trasladarse.

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve, a través de este espacio, acciones sustentables con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente y el compromiso ciudadano. Es una iniciativa que se lleva adelante desde hace 4 años, destacando a vecinos y vecinas de la ciudad, que comparten sus historias.

Todos los que deseen participar, pueden contactarnos en redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.