Martes 04.01.2022

El diputado del Frente de Todos, integrante de la comisión bicameral, apuntó a los funcionarios de inteligencia que participaron de la reunión con funcionarios para el "armado de causas" a dirigentes sindicales.

La investigación en el Congreso de "La Gestapo" Eduardo Valdes: "Hay que sacar la careta a los jefes de la AFI macrista"

El diputado nacional del Frente de Todos y miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia Eduardo Valdés afirmó que "hay que sacarles la careta" a los tres funcionarios de alto rango de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo, en medio del escándalo por la reunión que se llevó a cabo en junio de 2017 para coordinar el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales.

"Uno lo que debe hacer es sacarle la careta. Hay que mostrarles las caras", sostuvo el legislador oficialista en diálogo con NA, en referencia al ex jefe de Gabinete de la AFI Darío Biorci, al ex director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y al ex director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra.

La bicameral que preside Leopoldo Moreau, y que tiene a Valdés como uno de los miembros más activos resolvió investigar qué hacían estos tres jerarcas de la AFI en la reunión del 15 de junio de 2017, en la que también participaron tres ministros del Gobierno de María Eugenia Vidal, el intendente de La Plata, Julio Garro, e importantes empresarios de la construcción.

Durante dicha reunión, según pudo constatarse en el video hallado días atrás en las oficinas de la AFI, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo ante el resto de los asistentes a la reunión que si "pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".

Además, se jactó ante los empresarios y los funcionarios públicos de tener todo arreglado con la Justicia, incluido el procurador bonaerense Julio Conte Grand, para armarle causas al dirigente de la UOCRA platense Juan Pablo "Pata" Medina, quien terminó detenido en septiembre de aquel año en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En la mira

"Si se escribiera un libro de cómo violar el derecho, nada lo describiría mejor que esa reunión en la que el ex ministro de Trabajo habló de una Gestapo antisindical", expresó Valdés a Noticias Argentinas.

No obstante, aclaró que como integrante de la bicameral de control de organismos de Inteligencia, su mira está puesta no en los ex ministros de Vidal ni en el procurador Conte Grand, sino en el rol que jugaron los altos mandos de la AFI en dicha operación coordinada contra Medina.

"Ellos coordinador la reunión. Se presentaron por su nombre y no por su apellido como el resto", señaló Valdés sobre los jefes de los espías y agregó: "Estos tipos son ultrapoderosos pero en la oscuridad. Di Stéfano desde el 2002 hasta 2015 estuvo en el Consejo de la Magistratura nombrando jueces de la Ciudad de Buenos Aires. En un artículo se decía que el que quiere ser ministro de la Corte por el radicalismo tiene que hablar con Di Stéfano".

En otro orden, el diputado nacional cuestionó a la dirigencia Juntos por el Cambio por no dar explicaciones sobre el escándalo, que ya se encuentra siendo investigado por la Justicia, aunque reconoció que "ellos ganan en el silencio".

"No sé cuál es la estrategia porque no la han mostrado. A mí me preocupa que no hablen y que se están defendiendo bien. Ellos ganan en el silencio. No ganan en hablar. Las noticias dejan de ser noticia y no se investiga más nada. Esa es la verdad", lamentó.

Los pasos que siguen

La bicameral, a través de una subcomisión abocada al tema integrada por Valdés, Rodolfo Tailhade y Miguel Bazze, decidió recabar testimonios a partir de enero a través de una serie de convocatorias al Congreso.

En primer lugar, citarán a dos integrantes de la AFI que se desempeñaron en el área de Operaciones y que tenían a su cargo los sectores técnicos del organismo.

Uno de los objetivos de la bicameral es determinar si la ex SIDE cableó la sede del Banco Provincia con micrófonos y cámaras o si tuvo acceso al circuito interno. En este sentido, también citarán al representante legal de la empresa Axis, cuya marca de agua poseen los videos que se hallaron en las oficinas de la AFI.

Está previsto que convoquen a los empresarios que participaron de dicha reunión, y también a Conte Grand, aunque la cita con el procurador la dejarán para el final del proceso de audiencias.

"Hubo macartismo judicial"

El nuevo presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, dijo que "muchos" de sus colegas que se mostraron críticos frente al Poder Judicial durante el macrismo tuvieron "también su Gestapo, la antijudicial".

"Hubo macartismo, y también una campaña de esterilización en la tentativa de neutralizar a aquellos que se insinuaban como obstáculo", añadió el magistrado en una entrevista con el diario Página/12, publicada este domingo.

Slokar recordó que los testimonios que dan cuenta de "las presiones recibidas" durante la gestión de Cambiemos se encuentran en una causa conocida como "mesa judicial" y dijo que "actualmente la persecución o el disciplinamiento" no tienen el mismo "sentido o la profundidad de entonces".

En ese sentido, el magistrado consideró que "habría que extremar la capacidad política en favor de un acuerdo con la oposición para hacer efectiva la reforma" en el Poder Judicial.

Asimismo, indicó que la reforma "requiere" de un "cambio estructural", a la vez que advirtió que "ya existe una vigilia ciudadana que llama a vencer el marasmo y regenerar la confianza pública en la justicia".

El juez también se refirió a la denuncia de la AFI sobre el armado de causas que involucran a exfucionarios macristas, a agentes de la AFI y a empresarios para conformar una "Gestapo antisindical" y dijo que "jamás hay que olvidar que el espionaje, persecución y cautiverio ilegales, y aún eliminación a opositores, gremialistas, empresarios y hasta judiciales, es la marca registrada por la última dictadura cívico-militar".

Consultado por el pasaje a Comodoro Py de causas en las que se investigan delitos que involucran a funcionarios macristas, Slokar indicó que ese "es el territorio que ocupa la centralidad de lo judicial" pero que tiene "bondades y horrores" que al mismo tiempo "pueden existir en otros territorios".

De qué se trata

La interventora de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia contra el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas. Se basa en material fílmico encontrado durante el mantenimiento de equipos de las oficinas. Se acusa al exfuncionario de armar una mesa judicial para perseguir sindicatos y trabajadores.

En los videos hallados y publicados por el diario Página/12 se lo escucha al exfuncionario decir: "Créeme que si yo pudiera tener --y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte--, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".

La incriminadora afirmación tuvo lugar el 15 de junio de 2017 en una reunión en el Banco Provincia de La Plata. También estaban presentes: el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; el ex subsecretario de Justicia de PBA, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Pablo Allan; y el intendente de La Plata, Julio Garro.

Durante la reunión los funcionarios macristas le aseguraban a los empresarios que tenían armada una mesa judicial. Hablaron de una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por "Nación y Provincia".