https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.01.2022 - Última actualización - 20:27

14:33

La ministra Sonia Martorano señaló que hay niños afectados por la tercera ola de coronavirus. Piden la vacunación del grupo etario de entre 3 y 11 años.

Coronavirus en Santa Fe Martorano y los testeos: "Deben hisoparse aquellas personas sintomáticas" La ministra Sonia Martorano señaló que hay niños afectados por la tercera ola de coronavirus. Piden la vacunación del grupo etario de entre 3 y 11 años. La ministra Sonia Martorano señaló que hay niños afectados por la tercera ola de coronavirus. Piden la vacunación del grupo etario de entre 3 y 11 años.

Al contrario de las dos primeras olas de contagios de coronavirus, la tercera es muy pronunciada y cuenta con niños afectados que deben ser internados, afirmó Sonia Martorano, ministra de Salud de la Provincia, en rueda de prensa en el ex predio de la Sociedad Rural de Rosario en el Parque de la Independencia. “Estamos viendo en la curva de tercera ola que es muy picuda, las anteriores iban escalonadamente subiendo y esta es un pico muy rápido, pero en esta tercera tenemos internaciones pediátricas. No muchas, pero tenemos algunos niños internados tanto en terapia (intensiva) como en sala general. De manera tal que la vacunación es lo que los protege. La vacuna para 3 a 11 es de Sinopharm a virus inactivo. Es la fórmula antigua de las vacunas que conocemos. Es totalmente segura”, afirmó la titular de Salud.



Por otro lado, Martorano afirmó que los positivos detectados son de variante Ómicron y también Delta. Ambas mutaciones conviven entre las personas contagiadas en los últimos días. La funcionaria aseguró que esta semana se abrirá un nuevo centro de testeos en la zona sur de Rosario. En tanto, a partir de este martes, en el Galpón 17, para evitar la cola, se sacará turno por la web del Estado provincial www.santafe.gob.ar. “No queremos que haya cola, que la gente esté parada”, señaló.



La ministro dijo también que la Provincia hizo un incremento de puestos de testeos. “Ayer (lunes) estuvimos arriba de los 11.000 testeos en el día. Tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario se aumentaron los puestos. Acá (en Rosario) está el Galpón 17 con una capacidad de 2.200 testeos por día. Están los tres hospitales, Provincial, Centenario y Eva Perón, testeando de 8 a 16”, expresó.



En relación a la ocupación de camas en los centros de salud, no es alta. “A nivel provincial, las internaciones son bajas. Terapia intensiva, 51 por ciento de ocupación. El 5 por ciento es covid. Generalmente son no vacunados y con factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión. La ocupación de camas no es alta. Vamos a lograr entre todos que esto se mantenga testeando y vacunando”.



11.000 testeos en un día



Con respecto a los tests para detectar covid-19, la ministra dijo: “Cada vez es mayor la demanda de testeos. Quienes tengan obra social, medicina prepaga, acercarse a los puestos de testeo privados”. “¿Quién debe testearse? El paciente sintomático, que tiene al menos dos síntomas. Si se convive con un positivo y se empieza con síntomas, no hay que testearse porque se confirma por nexo”, aseguró. Si se estuvo con un positivo y no se tuvo síntomas, no es necesario testearse. Es suficientes con aislarse. Martorano señaló que lo importante es no asistir a estos testeos para ir a una fiesta o para irse de viaje.



Por otro lado, la titular de Salud dijo que su recomendación es no acudir a eventos masivos. “No es momento de exponernos”, sostuvo. “La idea es sostener la actividad productiva y económica, pero evitemos socializar en forma innecesaria”.



Con respecto a la venta de tests en farmacias, señaló que se comenzó como una prueba piloto en la provincia de Córdoba. “No está validado aún en el país. Probablemente tengamos autotests en la provincia, pero eso depende de la validación nacional”.



El ex predio de la Rural a pleno



El movimiento de gente en la jornada del martes fue incesante en el ex predio de la Sociedad Rural de Rosario. Miles de personas, en su gran mayoría adultos mayores, acudieron a recibir una dosis más de vacuna contra el covid-19. La cantidad de público se pareció a los días de otoño e invierno cuando este centro recibió miles y miles de personas. Se dispuso de un puesto especial para inocular a las personas que no podían bajarse de un auto por razones de movilidad.