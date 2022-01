https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.01.2022 - Última actualización - 16:49

16:39

El diputado visitó al intendente Leonel Chiarella y almorzó con los presidentes comunales justicialistas del departamento General López.

Flamante diputado nacional Sin perder tiempo, Mirabella estrenó el año con una visita al sur-sur El diputado visitó al intendente Leonel Chiarella y almorzó con los presidentes comunales justicialistas del departamento General López. El diputado visitó al intendente Leonel Chiarella y almorzó con los presidentes comunales justicialistas del departamento General López.

Por Juan Franco

El diputado nacional de Hacemos Santa Fe, Roberto Mirabella, quien asoma entre los aspirantes a la Gobernación en 2023, visitó al intendente Leonel Chiarella, almorzó con los presidentes comunales justicialistas del departamento General López y empoderó como nuevos referentes departamentales a Miguel Pedrola y Liliana Rostom. Además, el rafaelino recorrió Balanzas Hook, donde atendió a la prensa local y regional, en el Parque Industrial.



Pasadas las 11 de este miércoles, en dependencias de la empresa Balanzas Hook, en el Parque Industrial “La Victoria” de Venado Tuerto, el diputado nacional Roberto Mirabella ofreció una conferencia de prensa ante el periodismo local y regional, acompañado del asesor del Ministerio de Salud provincial, Miguel Pedrola; la referente regional del Ministerio de Infraestructura, Servicios y Hábitat, Liliana Rostom, y el presidente de la firma anfitriona Carlos Bonetto.



Previamente, el legislador nacional había visitado en su despacho al intendente Leonel Chiarella, y luego de la rueda de prensa recorrió la ascendente fábrica, guiado por el propio Bonetto, para completar su estancia en la ciudad compartiendo un almuerzo con los presidentes comunales del departamento General López de procedencia justicialista.



En la introducción, el ex senador y flamante diputado destacó que la nueva visita a la ciudad se inscribía en su costumbre de recorrer toda la provincia, de extremo a extremo, y en particular sus ciudades más influyentes, como Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.



Además, la oportunidad fue propicia para mostrarse junto a los nuevos referentes regionales del sector gobernante en la provincia: en primer lugar, el infectólogo Miguel Pedrola, y también la ex concejala de Nuevo Horizonte, Liliana Rostom.



Consultado por la reunión con Chiarella en sede municipal, en la media mañana, Mirabella la calificó como “sincera y frontal”. Ofreciendo más detalles, admitió que “más que nada vine a escuchar los planteos del intendente de la ciudad, que en algunos casos está muy satisfecho por el trabajo conjunto con algunas áreas, como el Ministerio de Seguridad que dirige Jorge Lagna, o la muy buena coordinación con Miguel Pedrola en el área de Salud, en tanto que también planteó algunas necesidades en inversión pública, como es el caso de un proyecto que presentó en el marco del Plan Incluir para la repavimentación de avenidas troncales y el de la Circunvalación (continuidad de la ruta 4-S). También en la órbita del Ministerio de Ambiente, por una iniciativa para avanzar en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el marco de un consorcio regional”, describió el diputado, quien ante la imposibilidad de la candidatura a la reelección de Omar Perotti, ya está inscripto en la línea de largada como un serio aspirante al Sillón del Brigadier.



“Creo que lo más importante es que se pueda seguir conservando una buena relación y la verdad es que siempre hubo un diálogo abierto y sincero con el intendente Chiarella; en síntesis, me pareció una buena reunión”, remató.



Mejor parados en la tercera ola



Más adelante, luego de una evaluación positiva de Mirabella sobre algunas variables de la economía real, El Litoral le consultó cuánto inquietaba la agresiva tercera ola de coronavirus en curso, que si bien no muestra niveles de letalidad ni de internación alarmantes, sí llama la atención su poderosa transmisibilidad, que podría afectar las actividades económicas. Al respecto, el referente de Hacemos Santa Fe reconoció que “el deseo de todos es que no volvamos a sufrir tantas restricciones como en los últimos dos años. Sin embargo, creo que esta tercera ola nos encuentra en situación muy diferente. En la provincia ya tenemos 3,1 millones de personas vacunadas, de las cuales 2,8 millones ya tienen las dos dosis. Y estamos en proceso de aplicación de refuerzos con la tercera dosis”.



“Este nivel de vacunación, en el marco de la tercera ola, es lo que explica tan bajos niveles de mortalidad y de internación, al mismo tiempo que sabemos que 8 de cada 10 hospitalizados no están vacunados”, graficó.



“También nos encuentra con un sistema de salud que está mejor preparado, tanto en equipamiento como en insumos. En el inicio de la pandemia, en toda la provincia de Santa Fe había 156 camas críticas con respirador, un tercio de lo que tenía Córdoba, y hoy contamos con más de 500”, destacó, además de citar la construcción de hospitales en tiempo récord, como los de Granadero Baigorria y Villa Constitución, el montaje de hospitales modulares y carpas sanitarias, a la par de un dispositivo más eficiente de testeos.



“Nadie quiere volver a las restricciones, todos queremos el comienzo de los ciclos escolares presenciales, que se puedan seguir haciendo fiestas y la gente se divierta y, por supuesto, que las actividades económicas y productivas, con todos sus protocolos, continúen su normal desarrollo. De todos modos, esto no se va a terminar tan rápido. Hace 22 meses que convivimos con este virus y tendremos que seguir haciéndolo por un buen tiempo más, con todos los cuidados y precauciones. Y dando continuidad a la vacunación, porque ya vemos lo mal que les va a algunos países europeos y a los EEUU, donde es bastante más bajo que en Argentina el porcentaje de la población vacunada y los números están mostrando la diferencia del impacto, volviendo a surgir situaciones sanitarias complejas", precisó.





A la espera de las imputaciones



Consultado por el resonante episodio que protagonizó el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, en referencia a un presunto espionaje sobre propios y extraños, y los últimos coletazos que lo involucran como uno de los espiados, Mirabella señaló con énfasis que “no quiero opinar sobre conjeturas. Son todos trascendidos y hasta ahora no hubo ninguna audiencia imputativa, que es el procedimiento penal necesario para que las pruebas se divulguen públicamente”. Y agregó que el fiscal regional de Santa Fe, a cargo de los allanamiento en el Ministerio de Seguridad, le informó que no habría precisiones hasta tanto se cerrara la investigación con la correspondiente imputación a los involucrados. "Ahora estoy aguardando dicho desenlace para poder opinar. Recién entonces tomaré decisiones y desde ya que si estoy involucrado, me voy a presentar en la causa como querellante”, anticipó, dispuesto a despegarse de cualquier especulación política en un asunto tan delicado.



“No veo que haya discriminación”



En cuanto a las críticas sobre la Casa Gris por parte de municipios y comunas de la UCR, que en un enérgico comunicado denunciaron discriminaciones en su perjuicio, el rafaelino observó que “la mayor cantidad de municipios y comunas de la provincia no están gobernadas por nosotros y en particular las dos principales ciudades (Rosario y Santa Fe), que son las más grandes y las que más fondos recibieron. No veo que haya discriminación; sí es posible que con algunas áreas se trabaje mejor que con otras, o que algunas (áreas) sean más ágiles que otras”.