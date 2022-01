Ante el alza de casos de coronavirus, pospusieron indefinidamente la entrega de los Grammy

La 64ta. edición de los premios Grammy que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense, y que tenía previsto llevar a cabo su ceremonia anual el próximo 31 de enero en la ciudad de Los Ángeles, fue pospuesta de manera indefinida debido al pronunciado crecimiento de casos de coronavirus que se registraron durante las últimas semanas en ese país.

Según informó el sitio especializado Variety, los organizadores de la gala aún no determinaron una fecha posible para llevar a cabo esta edición, en la que el músico de jazz y R&B Jon Batiste resultó el más nominado, con once candidaturas.

En un comunicado dado a conocer por la Academia y su socio televisivo, la señal CBS, los responsables señalaron que la decisión de aplazar la entrega ocurrió "luego de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios de la ciudad, expertos en sanitarismo y la comunidad artística".

