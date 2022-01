Orlando Terranova se quedó con la sexta etapa del Dakar

El piloto argentino Orlando Terranova (BRX) ha ganado la sexta etapa del Rally Dakar en autos, disputado en una especial de 404 kilómetros con inicio y llegada en Riad, en otra mala jornada para Carlos Sainz (Audi) y con la especial de motos recortada por el mal estado de la pista.



En una especial con salida y llegada en Riad, si bien en motos fue reducida y detenida en el punto kilométrico 101 por las malas condiciones del terreno y para salvaguardar la seguridad de los pilotos, la sorpresa la dio en coches Orlando Terranova, con su primera victoria de etapa desde 2015.



Carlos Sainz realizó el mejor tiempo en el primer punto kilométrico pero el español, que no está gozando en su primera aventura con Audi en el Dakar, tuvo que detenerse poco después y, como sucedió en la quinta etapa, ser ayudado por su compañero Stéphane Peterhansel.



El español pudo finalmente reanudar la marcha pero con una media hora perdida, llegando a meta en Riad con más de 41 minutos de pérdida respecto a Terranova. Mejor le fue a Nani Roma con su BRX, quinto en meta a 3:34 minutos de Terranova.

