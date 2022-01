https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El padre de Fernando Pastorizzo descartó la nueva denuncia de Nahir Galarza: "No me prendo a juegos mediáticos"

"Yo no lo maté a Fernando, fue papá", dijo Nahir a través de su abogada Raquel Hermida Leyenda, quien este viernes presentó la denuncia.

Tras conocerse la denuncia penal de Nahir Galarza contra su propio padre como presunto autor del crimen de Fernando Pastorizzo, Gustavo, el papá del joven asesinado, descartó de plano la veracidad de esa acusación. "No me prendo a juegos mediáticos", dijo en breve diálogo con el canal de noticias TN, tras rechazar la última versión de la joven sobre el crimen de quien fuera su novio. Tenés que leer Nahir Galarza asegura que fue su padre quien mató a Fernando Pastorizzo "Yo no lo maté a Fernando, fue papá", dijo Nahir a través de su abogada Raquel Hermida Leyenda, quien este viernes presentó la denuncia y también acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, primer defensor de la chica. Días atrás, Gustavo Pastorizzo había dicho: "Nahir se está muriendo cada día, en cambio Nando está cada día más vivo en la memoria de todos nosotros". Y agregó: "Todo lo que dicen de la violencia de género es mentira. El caso ya está cerrado. Hay tres sentencias firmes".

