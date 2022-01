https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Casa Gris puede ser para "el" o "la" Gobernadora

Hay algo que une a Fernández, Perotti y Javkin: La Peste. Hoy los tres son Poder Ejecutivo. Surfearon La Peste. La culparon. Fue la excusa para los fallos.

Perotti fue intendente, Javkin lo es, Fernández no era nada… o mucho. Según los cercanos a NK no tomaba decisiones. Según su narración había decisiones en conjunto y usa el plural para sus tiempos de ministro de NK.

Lo dicho, La Peste los puso en el mismo almanaque con definiciones diferentes. Está claro que Fernández "parece" que no toma definiciones solo o que, al menos, las cambia de la mañana a la noche. Con vocero o sin vocera lo suyo es errático, excepto cuando habla el "instituto Patria".

Perotti toma decisiones en soledad y sus ministros son eso, personal en quien delega funciones, no siempre, no todas, nunca las importantes. Queda como una pesadilla el Ministro Sain que no tomaba tantas decisiones como las declaraciones secretas que hacía y que todos escuchábamos. Se fue. Detalle: Pullaro lo niega tres veces, cante o no cante el gallo; él lo nombró.

Javkin no puede tomar decisiones solo, no las mas importantes. Hay un atraso en independencia económica y relación con gremios y prestadores de servicios que retrasa la ejecutividad. El Fantasma socialista, el del Socialismo Mágico lo persigue por los pasillos. Como todos, ya fabricará sus propios fantasmas.

La Peste congeló problemas. Mas funcionarios, no menos, ni mejores. Secretarios poco funcionales y nada silenciosos pero no hay, en los tres ejecutivos, otra cosa que un nuevo hecho en común que pongo en mayúsculas: ESTÁN JUGANDO EL TIEMPO DE DESCUENTO HASTA SETIEMBRE DE 2023.

Sobre mayo/junio/julio del año que viene se resolverán las internas provinciales y luego las elecciones. No es tan, tan, tan lejos, por el contrario: es muy cerca. Las nacionales son – hoy - un acertijo. Ni fecha ni modo.

NO HAY DOS MANDATOS NI LOS HABRÁ

La gobernación de Santa Fe tiene características únicas. No tiene dos mandatos seguidos ni los tendrá. Tiene Dos Capitales y dos paisajes políticos: Región Santa Fe Ciudad y Región Rosario. No entenderlo es equivocarse y tengo para mi que – todavía - muchos se equivocan. Es solo en esta provincia el fenómeno: la bicefalía condicionante. Agregaría que no hubo, desde 1983 a la fecha, ningún Gobernador Abogado. Es un dato.

El gobernador Perotti ha dicho que desde San Justo al sur está el 70% de los habitantes. En pura y cruel sumatoria electoral los 5 departamentos del sur definen Gobernador. El Domicilio de los Diputados es revelador. Dos Regiones. A veces se liberan intendencias, no siempre. Eso le deja una puertita a Javkin, podría pelear para repetir.

Las mas serias estadísticas sociales (nunca dirán los sectores universitarios que las han hecho de modo que dejemos esto aclarado: " en supuestas investigaciones") en " supuestos resultados de encuestas posicionales" aparece que no soportarían un candidato que no conozcan y que no tenga cercanía (Usted conoce a quien votó, votaría a quien no conozca…).

La palabra, convertida en muleta y espada: "Cercanía"… obliga a que pensemos seriamente que no votarán a quien no conozcan. De modo que para ser gobernador el 11 de diciembre del 2023 debería ser conocido en el sur por lo tanto, de no mediar una división del mencionado sur en 4 cuartos y solo uno de ellos con raíces fuera del cerco, arriba del Rio Salado, la gobernación próxima es sureña. Debería.

El excesivo uso de los verbos en condicional es por una razón, quien esto escribe es argentino, santafesino y vive en Rosario. La veteranía y las cicatrices por vaticinios tan obvios y después, ay, fallidos, lleva al exceso mencionado. Debería ser. No lo es… tal vez lo sea, acaso, según se estima. Javkin sonríe y sonreir – aclaro ya mismo – no alcanzará.

El hueco para el asalto está en el párrafo anterior. Dividir el sur en 4 y aliarse con un sector. Nadie cree que sea una fantasía, por contrario, lo creen posible.

VENDRAN 4 AÑOS DE RECONSTRUCCIÓN O CAÍDA FINAL

Terminada esta cuestión de Obras Públicas acá o allá, anunciadas y no terminadas o, después, demoradas porque si no está la plata no se hace el tema llega a su esencia: La Peste trae una pulsión que no cesa. Reconstruir el tejido social. Hoy está roto, no hay diálogo ni propuestas mayores, comunes.

La misma gente que no hizo, que "no hizo el estudio sociológico" llegó, con sus preguntas, a dos conclusiones mas: el tema de género y "de donde lo conoce".

"Si, claro, porqué no podría gobernar una mujer, si claro, no estaría mal…"

Eso, en si, es un llamado de atención muy grande. Aparece otro que no tiene desperdicio sociológico: "Y… tengo que conocerlo, a los que conozco no los votaría, en la foto tiene buena cara, en la tele sale bien, ya hace años que está y no le demostraron que robó…" Contradicción interna del concepto. Gataflorismo.

MUJERES DEL SUR QUE SON CONOCIDAS

Está claro que un año debería alcanzar para "colocar" un nombre, una cara, un perfil sociopolítico, una candidatura. Pero no es seguro. Quienes tienen cara, nombre, gestos y gestiones conocidas llevan ventaja. Repasemos

La antigüedad y el ejercicio público obliga a mencionar a María Eugenia Bielsa pero… . En el otro extremo Carolina Losada. Esta última sirve de argumento a quienes sostienen "cara conocida", pero es un subterfugio conspirativo, todas serán, al cabo, caras conocidas; se trata de mas o menos gasto en comunicación, publicidad, imposición en Grado de Conocimiento y Confianza. Puede agregarse que Losada fue, también, un voto castigo ante Pullaro /Angelini /Corral (referencia a PASO de elecciones nacionales de medio término en noviembre 2021). Ambas podrían ser candidatas, ahora agreguemos las mas obvias: Clara García y Sonia Martorano.

La socialista con seguridad estará en una grilla porque de sus votos dependen los fedayines socialistas que se quedarían sin ubicación; hasta aceptarían una interna. Tiene un placard limpísimo la señora Clara García, diferente a quienes la promueven. Sonia Martorano es una ministra exitosa, sin mentiras ni corruptelas. Rarísimo. Confesión: es tan raro su caso como que el peronismo acepte una candidatura como la de la ministra Martorano.

Dos variables extrañas. La Sacnum es del sur y logró el anonimato siendo peronista, es complicado explicarlo, digamos que es así. Schmuck debería ser candidata a mucho mas que concejala (renueva 2023) se trata de la parte confiable de Javkin y es radical. Tal vez el cuadro mas completo de ése sector. Crecer se impone.

LOS VARONES Y LA MISOGINIA PRIMERO

El peronismo tiene candidatos del padrón masculino, pocos pero tiene (Mirabella, Lewandovsky, Cleri) y ninguno contesta a la pregunta que el peronismo (provincial) debe hacerse. Dentro o fuera del esquema Provincia de Buenos Aires. Digo: juegan dentro o fuera de Los Intendentes del Conurbano… (Nota, esto se escribe en enero del 2022, recordar). El peronismo provincial tiene relaciones con aquellos, relaciones que se analizarán en próxima nota: sostenemos que no tiene independencia.

En "La Opo", en la oposición Santa Fe descoloca a los analistas porteños. FPCyS antes, FAP en las últimas elecciones. El social radicalismo existe, gobierna Rosario y Gobierna la Cámara de Diputados de la Provincia. No sucede en ningún otro territorio. Agravante que no entienden: las elecciones nacionales las ganó el Liberal/Radicalismo. Al decir de Reutemann "y… está complicado".

Según los estudios - que no existen - no vendría mal una Gobernadora. El próximo ejecutivo Provincial debería ser del sur o su cuesta será muy empinada.

Podría. Debería. No estaría mal. Pullaro, Corral, Bonfatti, Javkin, Angelini deben resolver esta serie de verbos en potencial… si quisieran o quisiesen.

Lo que quiere el peronismo no tiene verbos en condicional, tiene condicionantes en dos sitios: Salvarse en Tribunales y conseguir buenos contactos con Provincia de Buenos Aires.