Nuevas disposiciones para agentes no vacunados agravan la falta de personal policial en Santa Fe

La cartera anunció cambios en los protocolos sanitarios que impactan en la cantidad de personal “de calle” para todas las áreas de las fuerzas de seguridad en la provincia.

La Jefatura de Policía de Santa Fe dispuso ante una resolución que los jefes informen el listado del personal no vacunado a las autoridades del Ministerio de Seguridad. Además, se comunicó que estos agentes deberán entregar sus armas a sus superiores y realizar teletrabajo hasta nuevo aviso.

Las nuevas medidas ya fueron informadas a todas las unidades regionales a través de una circular general y el plazo máximo para comunicar la nómina de personal vacunado y no vacunado es el miércoles 12 de enero.

Según comentaron las fuentes a El Litoral, se cuestiona qué pasará con el personal de las agencias. Por ejemplo, aquellos agentes que no tienen arma no puede concursar y queda en desigualdad con sus compañeros. Por otro lado, se generan rispideces porque algunos efectivos plantean sus quejas por compartir espacios -como patrulleros- con otros agentes que decidieron no vacunarse.

Una de las divisiones más afectadas por el Covid fue Bomberos Zapadores, si a esto se le suma el retiro por no vacunacion más las licencias, una de las áreas que más exigencias ha tenido en el último tiempo, estaría al límite.

Cabe mencionar que la disposición contempla un “cambio de situación” del personal que decida vacunarse, y que podrá ser reintegrado a sus funciones cuando presente la documentación correspondiente para constatar que fue vacunado.