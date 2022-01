https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 11.01.2022 - Última actualización - 19:49

Con dos dosis

Covid-19: en Santa Fe no deberán aislarse los contactos estrechos asintomáticos

La provincia adhirió a las medidas dispuestas por Nación. Nuevas pautas para quienes deben hisoparse y quienes no.

Tras la reunión de las autoridades sanitarias de todo el país en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), la provincia de Santa Fe adhirió a las medidas sanitarias dispuestas por Nación y conocidas al mediodía de este martes. Esto implica que los contactos estrechos sin síntomas no deberán realizar aislamiento, siempre que tengan colocadas 2 dosis con menos de 5 meses, hayan recibido las tres dosis con más de 14 días transcurridos o que hayan tenido Covid en los últimos 90 días. Estas personas “podrán regresar a sus actividades laborales, circular con cuidado estricto, no sociabilizar, mantener un estricto uso de barbijo, al igual que ventilar permanentemente los ambientes, y tendrá que realizar un automonitoreo diario de síntomas”, informaron desde la cartera sanitaria provincial. Asimismo, los contactos estrechos asintomáticos que no tengan el esquema de vacunación completo (o que no tengan ninguna dosis aplicada), deberán realizar el aislamiento correspondiente, que es de 10 días. Testeos Además, en la reunión llevada del Cofesa se llegó a un acuerdo sobre las personas que deben hisoparse o no. Al respecto, se acordó que: Deben hisoparse: Las personas con dos o más síntomas, con factores de riesgo o mayores de 60 años; No deben hisoparse: Las personas asintomáticas. Las personas con dos o más síntomas, con o sin contacto estrecho identificado (se consideran positivos). Las personas que hayan tenido Covid-19 en los últimos 90 días y hayan sido contacto estrecho de un caso positivo. Cabe señalar que la App Cuidar permanecerá bloqueada por 10 días, por lo que no dispondrá del “Pase sanitario”. “El aumento de casos y de contactos estrechos incrementa los aislamientos, poniendo en riesgo actividades esenciales, productivas y estratégicas. Este escenario exige que las medidas sanitarias se adapten, priorizando la salud y sosteniendo las actividades productivas y estratégicas”, declaró la Ministra de Salud provincial, Sonia Martorano. Asimismo, “la alta transmisibilidad hace que aumenten los casos pero que esto no se refleje en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), es decir que se reduce el impacto sanitario: con 2 dosis las hospitalizaciones bajaron un 65% y con tercera un 81%”, argumentó.

