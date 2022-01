Academia Andrés Cabrera: un proyecto que suma y protege a los niños

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral



Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 3:49

3:46

No para de crecer. Si bien el 2021 fue positivo, este año presentará todas las categorías en Liga Santafesina y para eso su director invita a los niños de Santo Tomé a sumarse a un proyecto serio que tiene un gran futuro.

Venía en plena formación hasta que en marzo de 2021 comenzó a participar de los torneos de la Liga Santafesina. Hoy, con un trabajo serio y ordenado, Andrés Cabrera se puso a disposición de la Casa Madre y llevará, a partir de este 2022, todas las categorías de divisiones inferiores e infantiles. Entonces, los niños de la vecina ciudad tendrán las mismas oportunidades que el resto de los deportistas participantes. Hoy, los clubes de Santo Tomé que ya lo hacen, estarán acompañados por la Academia Andrés Cabrera con lo que cientos de niños y jóvenes disfrutarán del juego de la pelota, es lugares cómodos y seguros.

Este nuevo proyecto en la vecina ciudad de Santo Tomé cobija y llena de ilusiones a una importante cantidad de niños. Su director, Andrés Cabrera, reconoce el apoyo de los padres de los deportistas que entendieron el mensaje: "Este proyecto surgió y lo trabajamos con mi hijo. Un buen día hablamos con la gente de la Liga y ellos nos exigieron personería jurídica, y a partir de ahí empezamos en muy poco tiempo. Ahora, con el año deportivo finalizado podemos decir que fue muy positivo el balance. Esto nos permite seguir con las mismas ilusiones y debemos doblegar esfuerzos para seguir creciendo. En el 2022 debemos ingresar a la Liga con el resto de las categorías con lo que estamos llamando a los niños y jóvenes que quieran practicar con nosotros. Hoy, con gran orgullo puedo decir que lo hacemos en el predio El Arena, un lugar distinto que está preparado para la práctica del deporte al aire libre", dijo el director del proyecto.

Hasta 2021 cabe destacar que la institución tiene las tres categorías Infantiles (2010, 2011 y 2012) y las tres de Inferiores Menores (2007, 2008 y 2009). No obstante, ya están sumando niños desde los cinco años aproximadamente, trabajando así desde las primeras edades de escuelita de fútbol. Además, Cabrera explicó que los entrenamientos semanales se realizan en el complejo El Arena, mientras que los partidos de local se desempeñan en el club de suboficiales Sargento Cabral.

"Tenemos alrededor de 130 o 140 chicos. Estamos muy contentos por eso, y lo bueno es que durante las restricciones se fue corriendo la bolilla, y seguimos teniendo todas las semanas nuevas convocatorias. Se siguen acercando chicos de otras instituciones, o que quieren iniciarse en la actividad" amplió el entrenador.

-¿Cuáles son los resultados que ves en el primer año de participación?

-Nosotros vemos que los padres entendieron cuál era nuestro mensaje desde el lado social y desde el lado futbolístico. Tuvo mucho que ver el hecho de que la gente me conoce, hace mucho tiempo que estoy en el fútbol infantil, trabajando hace muchos años ya desde Santa Fe Fútbol, mi paso por Colón también. Entonces fue muy lindo poder ver chicos que yo tenía desde hace mucho tiempo en la escuelita de Colón, inclusive tengo niños de Paraná, de Sa Pereira, de algunos clubes de la Liga Esperancina. Eso es muy reconfortante, porque creen en el trabajo y apuestan a todo esto.

-¿Cuándo tiene previsto Andrés Cabrera su propia institución material? Es decir, con la cancha, con lo que nosotros llamamos la casa propia.

-Las ganas están siempre y nos está yendo muy bien con el apoyo total de los padres, y a futuro lo tenemos pensado. Pero eso ya tendría que ser con el aporte de otra gente, con sponsors, o por qué no siendo filial de algún club de Primera, o del extranjero también se puede dar, ¿por qué no?

-¿Colón y Unión tienen la puerta abierta para mirar los jugadores de ustedes?

-Si, seguro. Nosotros tenemos jugadores de Colón y de Unión que estaban con poco lugar, entonces vinieron a préstamo. Después volverán al club, nosotros trabajamos para todos los clubes, no hay exclusividad con nadie.

En ese sentido, Cabrera remarcó una vez más la confianza de la gente teniendo en cuenta la gran cantidad de años que lleva su persona al frente de grupos de trabajo en divisiones inferiores e infantiles: "Al estar tanto tiempo en el fútbol infantil, la idea nuestra dentro de la organización y del club es poder mostrar nuestros jugadores, darles la posibilidad a los chicos de la zona."

"Hay otro horizonte porque no se termina el fútbol en Colón o en Unión. Nos ha tocado un caso muy lindo hace un par de semanas: ya tenemos dos niños que han sido vistos por Vélez Sarsfield y que tendrían que viajar el mes que viene. Así vendrá Talleres, también Gimnasia y Esgrima de La Plata, queremos traerlos para que vean no solo nuestros jugadores, sino los jugadores de todos los clubes de la Liga, los que se quieran acercar. La idea es esa, no solo un club social, sino también abierta en lo deportivo para que nuestros chicos y los chicos de toda la zona puedan tener otras posibilidades" cerró.

-¿Cuál es la prioridad hoy?

-Terminar de formar todas las categorías para poder seguir participando en los torneos liguistas y para eso hacemos un llamado más para los chicos de las categorías 2005, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 2013.

-Y con Primera y Reserva, ¿cómo viene el panorama?

-Es un tema que estamos hablando con los directivos de la Liga para ponernos de acuerdo. Hay una reunión próximamente para definir el tema.

Para interesados

La Academia invita a los interesados a presentarse en el predio La Arena, los días lunes, miércoles y viernes desde las 18 horas. Para solicitar información y asesoramiento se pueden comunicar con el profesor Andrés Cabrera al teléfono, 342 5 008468.

Mario Donetti cambió de rumbo

Soplan vientos de cambios para Mario Donetti, uno de los DT más importantes y ganadores de la Liga Santafesina. La decisión de no seguir en 2022 en San Cristóbal, sorprendió, pero el cuerpo técnico llegó a Domingo Faustino Sarmiento, equipo que juega en la Liga Esperancina de Fútbol y que dirigió en 2011.

El DT aseguró que su salida del "Verde de las Quintas" se dio en buenos términos. Además, explicó que "analizando el proyecto desde 2018, estamos muy satisfechos, porque queríamos pelear el ascenso y luego tener un buen colchón de puntos. Creo que se logró, a pesar que uno, como entrenador, siempre quiere más. Armamos un grupo hermoso, con todos jugadores del club, con un promedio de edad de 20 años, con una base buena y compacta. Me voy por la puerta grande, bien y sabiendo que algún día puedo volver", aseguró Donetti.

Ya pensando en 2022, Mario Donetti expresó que "Domingo Faustino Sarmiento es un lindo club, a 100 kilómetros de Santa Fe, de 2000 habitantes. Estuvimos en 2011 e hicimos lo mismo que San Cristóbal. Se hizo una buena campaña, se llegó a semifinales y por cuestiones de trabajo tuvimos que dejar". Sobre sus objetivos, argumentó que "vamos a ir con un proyecto de trabajo, con la intención de armar un buen grupo, fuerte, con la intención de pelear algo. Yo voy por el campeonato, que es el sueño. Tenemos jugadores con experiencia, que además se suma Franco Lazzaroni, que va a terminar jugando en su pueblo, después de su carrera profesional", analizó el DT, en Radio Ritmo.

El cuerpo técnico que encabezará Mario Donetti, contará con Roberto Flores como ayudante de campo, junto a David Gomila, Cristian Marinoni como entrenador de arqueros y Martín Varaldo como profesor de educación física, con quien ya se ha trabajado en Mitre de Esperanza.