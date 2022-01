Incendios en Santa Fe: doloroso relato de un hombre que perdió todo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un incendio en pastizales se propagó a una vivienda donde destruyo todo. Un hombre, su hermana y seis chicos quedaron en situación de desamparo.

Lo que comenzó como un incendio en pastizales en la zona de San Lorenzo al 8500 (esto es barrio Las Delicias) terminó sumiendo en la desdicha a una familia que lo perdió todo.

Es que las llamas, en cuestión de minutos se propagaron por el terreno y llegaron hasta una vivienda donde vive un hombre, junto a su hermana, que es madre de seis chicos.

El fuego afectó severamente no solo la estructura de la casa sino que destruyó la totalidad de las pertenencias de la familia (muebles, ropas, etc) que quedó en situación de desamparo

Foto: Gentileza

Un duro golpe

Claudio Fabián Cáceres (40) es uno de los protagonistas de esta triste historia. Se lo ve triste pero no derrotado. Quizás porque ya sabe de los duros golpes que suele dar la vida.

Tiempo atrás Claudio trabajaba como empleado de una fábrica, hasta que la misma se presentó en quiebra y quedó desocupado. "A partir de entonces me las rebusco como puedo... hago de todo. Soy albañil, hago changas, corto el pasto, en fin.... todo lo que sea para sumar a la economía familiar", dice en diálogo con El Litoral.

Y el destino otra vez volvió jugar malas cartas para Claudio.

Foto: Gentileza

"Todo esto empezó ayer al mediodía, a eso de las 12,30 con fuego en pastizales en un campo vecino. Pero luego, por efecto del viento creo, las llamas se propagaron y llegaron hasta mi casa. Yo estaba trabajando afuera en otro lado y fue mi hermana la que me llamó desesperada y me avisó lo que estaba pasando".

"Salí de inmediato pero cuando llegué ya era todo un desastre. El fuego rompió todo... muebles, ropas, electrodomésticos, y hasta un automóvil y una camioneta Trafic que estaban afuera", precisó.

Foto: Gentileza

"Las paredes de la casa no sirven más por el tremendo calor que recibieron. Quedaron en muy mal estado. Solo se salvó una pequeña habitación que ahora estamos limpiando para ver si nos podemos ubicar acá".

"Los bomberos primero vinieron con un camioncito pero enseguida se dieron cuenta que no daban abasto. Después apareció un camión más grande pero fue un poco tarde porque ya estaba todo quemado".

"Hay que seguir"

Lo que sigue para Claudio es la dura tarea de la reconstrucción. "No me voy a dar por vencido. Como sea voy a tratar de salvar lo poco que quedó. Reforzar las paredes y volver a comenzar. No queda otra... hay que seguir", reflexionó.

Antes de terminar el diálogo el hombre dio a conocer su número de celular (3425 08-8553) para que se comuniquen todos aquellos que puedan brindar alguna ayuda; en especial materiales de construcción o ropa.