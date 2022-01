https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El calor extremo no da respiro y sigue el alerta amarillo en la ciudad de Santa Fe

Este jueves la mínima es de 24° y la máxima de 42°. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones durante la jornada.

La ciudad de Santa Fe se presenta este jueves con cielo despejado. La temperatura a las 6 horas aproximadamente rondó los 33°. Se registra un viento sur a 22 km, con una humedad del 38%, visibilidad aproximada de 12 kilómetros y presión de 1008 hPa. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no hay probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. En cuanto a la temperatura, se pronostica que llegue a una máxima de 42°, descendiendo hasta los 34° en horas de la noche. Según el SMN, se mantiene el alerta amarillo por altas temperaturas en la capital y todo el territorio provincial. Pronóstico extendido Luego, para el viernes, se pronostica un cielo despejado durante la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde. La mínima será de 25° y la máxima de 43°. Después, para el próximo sábado se espera un cielo algo nublado al comienzo del día y parcialmente nublado por la tarde/noche, donde la mínima será de 26° y la máxima de 40°. Finalmente, el domingo se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada. La mínima será de 24° y la máxima de 35°.

