El Hospital Cullen atiende con 450 personas menos

Jueves 13.01.2022

Son 200 agentes de salud que están aislados por ser positivos de Coronavirus y unos 250 que se encuentran de licencia.

La nueva ola de Covid-19, al igual que las anteriores, afecta a toda la sociedad. Esto no exime, desde ya, a los empleados del sector salud.

En el Hospital José María Cullen, actualmente son 200 los agentes sanitarios que no concurren a trabajar por ser positivos de Coronavirus.

A esos 200, se le suman unos 250 empleados más que en esta época del año están con sus respectivas licencias.

Es decir que hasta este jueves, el Cullen está activo con entre 1000 y 1200 empleados para poder cubrir las 300 camas del hospital.

“Efectivamente es algo que no esquiva a ninguna de las otras áreas, no solo del hospital, sino también empresarios, supermercados, policías, todos los rubros están siendo afectados. Nosotros realmente lo sentimos. El viernes, que es el último dato fehaciente que tenemos con mayor certeza, llegamos a tener 200 personas aisladas, agentes de salud, por Covid positivo. A eso le sumamos un poco más de 200 por licencia anual ordinaria, lo que hace que unos 450 empleados no estén concurriendo a trabajar dentro de la normativa y con franquicia vigente. Y sin lugar a dudas eso obliga al resto a hacer un esfuerzo, más allá de los reemplazos que nos dan para las licencias, no todas se pueden reemplazar y a su vez muchos de los relevos también se caen”, comenzó diciendo el Dr. Juan Pablo Poletti, Director del Nosocomio.

“Estamos con esa problemática de empleados que tenían que venir a trabajar y se reportan covid positivo o contacto estrecho. Esperemos en estos días que estos últimos ya puedan reintegrarse y de esta manera ir recuperando soldados. Y en estos números no contamos las enfermedades que llamamos de corta duración que no tiene que ver con el covid como puede ser una cirugía de rodilla, hernia, apendicitis, esos también son ausentismos vigentes”, comentó.

Todos los sectores están afectados: médicos, profesionales, no profesionales, enfermeros, mucamos, mantenimiento. Lo que ocurre, en general, se dan por pequeños brotes según el contacto, el área hubo que cerrar oficinas enteras. Otras como compras, facturación, tesorería, pueden realizarse desde la casa.

Poletti continuó: “Sí tuvimos que ir variando las distintas salas del hospital a raíz de internaciones con covid y no por covid. No hay internaciones destinadas por las complicaciones del Covid propiamente dicho, sino que son por otras patologías que tienen Covid positivo. Esto nos llevó a tener que aislar varios pacientes en salas que tuvimos que hacer de un día para el otro covid. Hoy ya llevamos tres salas del hospital que están siendo covid positivas por la circulación e internación de los pacientes”.

- ¿Es positivo el levantamiento del aislamiento a personas que sean contacto estrecho pero que no tengan síntomas y tengan el esquema completo de vacunación?”, preguntó El Litoral.

“Creo que es necesario en un área como Salud y en todas aquellas actividades esenciales es fundamental. Teniendo en cuenta que es un virus que se demostró que cuidándonos, usando elementos de protección, con distanciamiento y lavado de manos, se puede contrarrestar. Así de esa manera poder producir y estar activo.

- ¿Cuál es la situación general del hospital?

“Estamos trabajando en terapia intensiva a un 90%. Este jueves teníamos solo tres camas libres, y ahora haremos algunas más. Estamos trabajando en red con el Viejo Iturraspe, con el nuevo y también en salas generales estamos entre un 85 y 90 por ciento de ocupación. Ahora un poco más apretado por el bloqueo de salas para covid que tuvimos que hacer, sobre todo para aislar a pacientes sospechosos confirmados que no pueden unirse con otros pacientes no covid y en el área no covid por el momento estamos trabajando sin restricciones ni de cirugías programadas, ni de internaciones, que lo vamos a i viendo a medida que el covid avance o no, que lo podamos controlar y así no suspender nada”.

Sobre el final el Dr. Poletti se refirió al aumento de la ocupación que tuvieron en solo 10 días: “El 3 de enero teníamos 3 pacientes sospechosos y uno con covid positivo internado. Y hasta este miércoles (12/01), teníamos 20 pacientes positivos internados y 4 sospechosos. Un incremento importante que se dio en estos últimos 10 días”.