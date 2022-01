El argentino Francisco Moreno es subcampeón del Rally Dakar 2022 en cuatriciclos

El debutante argentino Francisco Moreno de Yamaha se impuso este viernes en la duodécima y última etapa del Rally Dakar, lo que le valió el subcampeonato en la categoría de los cuatriciclos, detrás del francés Alexandre Giroud.

El mendocino cubrió los 164 kilómetros cronometrados entre las ciudades de Bisha y Jeddah, Arabia Saudita, en 2:14:13, por delante del polaco Kamil Wisniewski (Yamaha) y el brasileño Marcelo Medeiro (Yamaha).

En la general, Moreno terminó en el segundo puesto con diferencia de 2:21:11 en relación a Giroud (Yamaha Racing SMX Drag'on), claro favorito desde la segunda semana de competencia por la eliminación de otros aspirantes al título.

