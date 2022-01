https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.01.2022 - Última actualización - 19:24

19:19

Verano infernal

La ola de calor se va y deja una cifra histórica de máxima en Rosario

Pese a no romper récords absolutos, el jueves fue el día más caluroso del siglo XX en Rosario. Se midieron 40,1º C según el SMN. Esta cifra también se había dado el 9 de enero de 2006. Ambos días son los más cálidos del siglo en esta ciudad.

Crédito: Marcelo Manera



Crédito: Marcelo Manera

El Litoral en en

Verano infernal La ola de calor se va y deja una cifra histórica de máxima en Rosario Pese a no romper récords absolutos, el jueves fue el día más caluroso del siglo XX en Rosario. Se midieron 40,1º C según el SMN. Esta cifra también se había dado el 9 de enero de 2006. Ambos días son los más cálidos del siglo en esta ciudad. Pese a no romper récords absolutos, el jueves fue el día más caluroso del siglo XX en Rosario. Se midieron 40,1º C según el SMN. Esta cifra también se había dado el 9 de enero de 2006. Ambos días son los más cálidos del siglo en esta ciudad.

Por Hernán Alvarez SEGUIR Aunque no se llegó a los registros de 42,4º C, el máximo medido en Rosario en la historia el 21 de enero de 1943, los cinco días de esta semana se recordarán como muy cálidos. La máxima medida en Fisherton por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se dio este jueves 13 con 40,1º. A 2,3º de aquella cifra del siglo pasado. 40,1 también se registraron el 9 de enero de 2006. Ambos días son los dos más cálidos en este siglo en la Cuna de la Bandera. Este viernes, el termómetro indicó 39,9 de máxima a las 16 según el SMN.

“Hoy (viernes) la marca quedó detenida probablemente porque la humedad bajó mucho y eso contribuyó a que se mantuviera el valor previo a llegar a los 40 (39,9º C). Igualmente la sensación de agobio es muchísima después de siete días de calor prolongado”, comentó a El Litoral Vanessa Balchunas, pronosticadora meteorológica. La experta aclaró que la corriente tórrida se dio en todo el país, donde hubo alerta roja, naranja y amarilla. En Rosario, hubo alerta naranja.

Balchunas explicó también cómo se mide la temperatura ambiente, siempre en la sombra. En épocas del año como éstas, la diferencia entre un lugar con sol y otro sin él puede ser importante. “La temperatura se mide con un termómetro. Y se mide a una altura determinada y con una sombra adecuada”, aclaró. Aseguró que hay variaciones de acuerdo al lugar donde se mida la variable. “Ayer (jueves) la estación oficial medía 40,1, pero teníamos que la estación en La Florida medía 41,5. La estación de zona sur medía 40,7. Mi estación (en Villa Gobernador Gálvez) tenía 40,9. Depende mucho de la cantidad de gente que hay en un determinado lugar, la urbanización, la cantidad de árboles”. Tenés que leer Se registraron 1.400 puntos de calor en toda la provincia de Santa Fe

Para este sábado bajarán las marcas. Se esperan 34 o 35 grados. “Veremos hasta dónde llega antes de la inestabilidad”, dijo. Para el domingo a la madrugada se esperan lluvias y un descenso de la temperatura. “Este pre frente frío va a llegar con algunas tormentas aisladas en el sur de la provincia durante la jornada de mañana (sábado). Pueden arrancar durante la tarde, otras durante la noche. Vamos a tener 10 grados menos que hoy”. Posteriormente del domingo al lunes habrá un mayor descenso de temperatura. “El domingo tendremos tormentas más importantes. La temperatura empezará a bajar notoriamente. Será una semana en la que no se superarían los 30”. Para el miércoles próximo se aguardan 23 o 24 grados de máxima. Números que hubo esta semana de mínima.

Para Balchunas, “son esperables estos períodos” en el medio de un fenómeno de La Niña que trae sequía en esta región del mundo. “La falta de humedad de los suelos, de precipitaciones continuas y el permanente ingreso de aire cálido del norte donde también hay sequías importantes hacen que la posibilidad de este fenómeno de calor sea más duradero”, aseveró.

El Litoral en en

Temas: