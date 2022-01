https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.01.2022 - Última actualización - 19:45

19:43

Por no estar vacunado

Novak Djokovic quedó detenido en Australia mientras espera la audiencia por la visa

La última noticia sobre el caso de Nocak Djokovic y su no vacunación recorre el mundo. El número uno del ranking ATP ahora fue detenido en Australia.

Crédito: Reuters



Crédito: Reuters

El Litoral en en

Por no estar vacunado Novak Djokovic quedó detenido en Australia mientras espera la audiencia por la visa La última noticia sobre el caso de Nocak Djokovic y su no vacunación recorre el mundo. El número uno del ranking ATP ahora fue detenido en Australia. La última noticia sobre el caso de Nocak Djokovic y su no vacunación recorre el mundo. El número uno del ranking ATP ahora fue detenido en Australia.

El tenista serbio, Novak Djokovic, quedó detenido en Australia, antes de que su caso para permanecer en el país se presente ante el Tribunal Federal.

El caso de Djokovic para quedarse en Australia se escuchará este sábado luego de una audiencia de emergencia ante el juez Anthony Kelly en el Tribunal Federal de Circuito y Familia.

La decisión se produce cuatro días después de que el juez Kelly dictaminara que los oficiales de la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF, por sus siglas en inglés) habían sido "irrazonables" cuando cancelaron su visa inicial para ingresar a Australia a su llegada al país el 5 de enero. El juez ordenó que Djokovic fuera liberado de la detención de inmigrantes dentro de los 30 minutos. Tenés que leer Nuevo giro: los abogados de Novak Djokovic frenaron su deportación

La segunda cancelación es el último giro en una saga que obtuvo titulares mundiales y puso bajo escrutinio las políticas de inmigración y covid de Australia.

Según las leyes australianas actuales, todas las llegadas internacionales deben vacunarse contra el covid-19, lo que no ocurre con Djokovic, a menos que tengan una exención médica.

Djokovic dijo que tenía la impresión de que podía ingresar porque dos paneles independientes asociados con Tennis Australia y el gobierno del estado de Victoria le habían otorgado una exención con el argumento de que se había infectado con covid-19 en diciembre. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: