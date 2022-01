Salvaje robo sufrió un jubilado en su casa en barrio Guadalupe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el robo de un celular dos mujeres lo atacaron a botellazos y golpes de puño. El hombre debió ser asistido en el hospital.

Todo comenzó como un inocente pedido. "¿Hace tanto calor... podemos pasar a tomar un vaso de agua?". Pero en rigor se trataba de una trampa, que por poco no resultó mortal.

Esto fue lo que le pasó a Juan José (75), un jubilado que vive solo en una modesta vivienda ubicada en Hernandarias al 800, esto es, en el corazón de Guadalupe residencial.

La agobiante tarde del sábado estaba llegando a su fin, cerca de las 20, cuando dos mujeres (una de ellas llevando en brazos a una criatura) llegaron hasta el domicilio del hombre, golpearon las manos y formularon el pedido ya mencionado (el vaso de agua).

Incauto, el dueño de casa las hizo ingresar ignorando el infierno que se aproximaba.

Foto: Danilo Chiapello

Una vez adentro de la propiedad las recién llegadas comenzaron a recorrer el lugar, cada una por su cuenta y entablando diversas conversaciones, en una típica maniobra de distracción.

Falta un teléfono

Los problemas comenzaron cuando Juan advirtió que uno de sus teléfonos celulares (tenía dos) ya no estaba en su lugar. Ni bien reclamó por el, las chicas (ambas tienen entre 20 y 23 años) reaccionaron de la peor manera.

"Yo les dije que me devuelvan el teléfono, que si no aparecía de inmediato iba a llamar al 911. Entonces ellas me contestaron que llame tranquilo, porque no tenían nada que esconder", comentó hoy Juan a El Litoral.

"Como los minutos fueron pasando y el teléfono no aparecía me decidí y llamé al 911. Y ése fue el detonante. Al escuchar que estaba hablando a la policía, estas chicas prácticamente se enloquecieron".