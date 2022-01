https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Estados Unidos

Una mamá denuncia a una aerolínea por no vender boletos para personas no binarias

Una madre de Arizona, EUA, criticó a aerolínea Delta Airlines por negarle la compra de un boleto de avión de género ‘X’ para personas no binarias.

Siempre que el término “no binario” sale a cualquier conversación o situación se genera una gran polémica, misma que es llevada a las redes sociales en donde diferentes puntos de vista se dan alrededor de este tema. Y a pesar de que en el mundo se ha avanzado de gran manera en la búsqueda de la igualdad y respeto para todas las personas, aún queda mucho camino por recorrer para lograrlo en su totalidad. Foto: Gentileza ​Hace unos días, una madre en Arizona, Estados Unidos, criticó duramente a una aerolínea de su país luego de que le negaran venderle un boleo de avión de género “X” para su hijo de 21 años edad que se identifica como una persona no binaria. Foto: Gentileza Se trata de Dawn Harry de 52 años de edad que evidenció su reclamo e inconformidad a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó que aunque la aerolínea permite el género “X2 para personas no binarias, la cadena de aviones no se lo permitió. “La Administración de Seguridad en el Transporte requiere que la reserva de la tarjeta de embarque coincida con su identificación emitida por el estado. La Administración de Seguridad en el Transporte acepta ‘X’ como marcador de género en las identificaciones estatales. El problema son las aerolíneas”, dijo Henry en uno de los tuits. Foto: Gentileza Tanto la madre como el hijo no pensaron que se llevarían esta sorpresa ya que cada vez es más normal que las identificaciones cuenten con la opción no binaria pero esto no fue tan fácil. “Descubrí este problema por primera vez cuando intentaba hacer una reserva en línea para comprar un boleto como regalo de Navidad para mi hijo adulto no binario. Las únicas opciones de género en los sistemas de reservas en línea de Delta y Alaska Air son hombre o mujer”, añadió en su reclamo. A pesar de que insistió en que la identidad y certificado de nacimiento de su hijo dice “X” en cuanto a su género, no recibió una solución como respuesta. “Me dijo que su sistema solo usa hombres o mujeres y que solo puedo usar uno de esos”.

