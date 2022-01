https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.01.2022 - Última actualización - 8:57

Prevención no Covid

Plan verano: ¿por qué piden reforzar la vacunación en grupos específicos?

Advierten que es necesario completar esquemas, en particular contra sarampión y rubeola. La recomendación es para el ingreso escolar y adultos de entre 18 y 56 años. Y una sugerencia para viajeros.

Por Nancy Balza SEGUIR La importancia de la vacunación quedó confirmada en el contexto de pandemia por Covid-19 que siguen atravesando la provincia de Santa Fe, la Argentina y el mundo. Pero no todo es coronavirus. Nuestro país cuenta con un calendario de cumplimiento obligatorio, uno de los más completos de la región, que arranca a muy temprana edad y continúa, con refuerzos, a lo largo de la vida adulta. El inicio de la etapa escolar se convierte en el momento óptimo para aplicar refuerzos y para confirmar el cumplimiento del calendario que contiene vacunas de distribución gratuita. Tenés que leer Argentina en alerta por un brote de sarampión en la región Más allá de ese esquema, existen recomendaciones como la emanada días atrás desde el Ministerio de Salud de la Nación para reforzar la vacunación contra sarampión. Las razones las explica la Dra. Andrea Uboldi, médica pediatra e infectóloga, ex ministra de Salud de Santa Fe e integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. - ¿Qué vacunas son necesarias en el ingreso escolar? - En ese momento es cuando se utiliza la triple bacteriana, la triple viral y la IPV o Salk (contra la poliomielitis). En el caso de niñas y niños de 11 años se debe iniciar la vacunación contra el papiloma humano (VPH), vacuna de meningococco y triple bacteriana celular. Las dos últimas son de única dosis mientras que la VPH se administra en dos dosis separadas por seis meses. En otras edades de adolescentes, conviene recordar la importancia de verificar que tengan al día la Triple Viral para sarampión, paperas y con dos dosis, el esquema de tres dosis de hepatitis B y que reciban el refuerzo de antitetánica aquellos que se han vacunado a los 11 años; en ese caso, les corresponderá a los 21. - ¿Se va a estimular la vacunación contra el sarampión? ¿Hubo nuevos contagios en la Argentina o en el exterior? - En los últimos días surgió una campaña de verano para adultos jóvenes y adultos en general. El objetivo es verificar la vacunación para sarampión y en la población de 18 a 56 años que puede haber quedado fuera del calendario nacional para evitar la introducción de este virus en el país y las complicaciones que derivan de la enfermedad. Hay que recordar que existe un alerta internacional, sobre todo por la situación de Brasil. Tenés que leer En 2020, más de 22 millones de bebés no fueron vacunados contra el sarampión en todo el mundo - ¿Por qué la campaña está dirigida a este grupo etario? - La campaña se centra en este grupo de edad porque los casos importados a partir de la apertura de fronteras ocurren en adultos jóvenes sin antecedente de vacunación o con esquemas incompletos. Luego esta población, que en general no tiene mayores complicaciones, difunde la enfermedad que puede presentarse como grave en niñas y niños menores de 1 año que tienen los anticuerpos transferidos por la mamá, pero comienzan a perderlos a partir de los 6 meses, y a personas con inmunocompromiso que tienen contraindicada esta vacuna. - ¿La vacuna contra el sarampión está incluida en el Calendario Nacional? - En el calendario nacional esta vacuna triple viral (sarampión, papera y rubéola) se aplica a los 12 meses como primera dosis y el refuerzo para el ingreso escolar es entre los 5 y 6 años de edad. Más allá de eso, se encuentra disponible la doble viral, sarampión-rubéola que se puede utilizar para mujeres en el puerperio inmediato (aquellas que no certifiquen tener el esquema de vacunación con triple o doble viral completo, con dos dosis), para el personal de Salud recién ingresante o que no tiene esquema documentado, y para adultos jóvenes. En el caso de niños pequeños, que tengan entre 6 y 11 meses de edad, se recomienda que aquellos que viajan y no pueden recibir la triple viral, reciban una dosis cero de protección por permanencia en aeropuertos o por destinos donde ya hay situación de brotes de sarampión, como Brasil o algunos destinos de Europa. Mientras tanto, el objetivo para el verano es fortalecer la vacunación de personas entre 18 y 56 años que no tengan dos dosis de doble o triple viral combinadas. Por encima de esa edad se considera que la mayoría no necesitamos vacunarnos porque estuvimos expuestos al virus salvaje y en ese momento no existía la vacuna. Y los más chicos, en general, se encuentran protegidos por la vacuna de calendario. Por último vale otra recomendación en época de viajes al exterior: al momento que se solicita la vacuna contra la fiebre amarilla, se puede ofrecer también la doble viral.

