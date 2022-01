La ATP se expidió respecto a la decisión del gobierno de Australia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Asociación de Tenistas Profesionales envió un comunicado aceptando con respeto lo que la justicia federal australiana decidió, deportando a Novak Djokovic, no dejando que participe del Abierto de Australia.

No hubo caso. Simpatizantes de Djokovic se reunieron frente a la Corte Federal de Australia, en Melbourne, pero no lograron revertir la decisión del gobierno australiano. Crédito: Xinhua

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) aceptó con respeto la decisión de la justicia federal de Australia de confirmar la deportación del serbio Novak Djokovic, a la vez que recomendó "encarecidamente" la vacunación a todos los jugadores una vez resuelto en escándalo con el número 1 del tenis mundial.



"La decisión de hoy (por ayer) de mantener la cancelación de la visa australiana de Novak Djokovic marca el final de una serie de eventos profundamente lamentables", introduce la ATP en un comunicado emitido este domingo a horas del comienzo del Abierto de Australia.



El serbio llegó a Melbourne el miércoles de la semana pasada después de conseguir una exención médica para jugar el torneo sin estar inoculado contra el Covid-19 pero el gobierno de Australia decidió cancelarle la visa por no cumplir con las normas para combatir la pandemia, lo que generó dos apelaciones de los abogados del jugador y el pronunciamiento de un juez del estado de Victoria primero y un Tribunal Federal después.



"En definitiva, se deben respetar las decisiones de las autoridades judiciales en materia de salud pública. Se requiere más tiempo para hacer un balance de los hechos y aprender de esta situación", asumió la ATP. "Independientemente de cómo se haya llegado a este punto, Novak es uno de los más grandes campeones de nuestro deporte y su ausencia del Abierto de Australia es una pérdida para el juego", afirma.



"Sabemos lo turbulentos que han sido los últimos días para Novak y lo mucho que quería defender su título en Melbourne. Le deseamos lo mejor y esperamos verlo pronto de regreso en la cancha", agrega. Por último, "la ATP continúa recomendando encarecidamente la vacunación a todos los jugadores".



"Estoy decepcionado"



El serbio, recluido desde el sábado en un hotel, pidió en su escrito un tiempo para "descansar y recuperarse" antes de hacer nuevos comentarios al señalar que "respeta" la decisión de la justicia australiana tras "cooperar" con las autoridades.



"Desafortunadamente durante las últimas semanas el foco (de interés) he sido yo y espero que (ahora) nos podamos centrar en el deporte y el torneo que amo", dijo Djokovic al desear suerte a los participantes y agradecer el apoyo a su familia y seguidores.



La reacción de Serbia



El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic; la primera ministra, Ana Brnabic; el ministro de Deportes, Vanja Udovicic; el Comité Olímpico y la Federación de Tenis del país balcánico reaccionaron fuertemente en defensa de Novak Dkojovic, deportado de Australia luego de una batalla con el Gobierno en la justicia.



"La farsa ha terminado. La política ha derrotado al deporte esta vez", lamentó la Federación de Tenis de Serbia en un comunicado, tras conocerse el fallo que confirmó la expulsión del jugador, que así no podrá disputar el Abierto de Australia.



El presidente Vucic fue el primero en defender al número 1 del mundo al considerar que Australia "se está humillando a sí misma" y el fallo del Tribunal Federal pone fin a días de "maltrato" recibido por el nueve veces campeón en Melbourne.



La primera ministra Brnabic coincidió en la idea de un "maltrato físico e ideológico" y se mostró incrédula por la diferencia de criterio de la justicia federal, luego del aval recibido por parte del juez Anthony Kelly, del estado de Victoria.



"Como primera ministra no estoy contento, pero una no debe ser demasiado emocional. Espero ver a Novak en Serbia para que podamos superar esto juntos de alguna manera y apoyarlo en estos momentos difíciles", dijo Brnabic a la prensa en Belgrado, según reprodujo el diario australiano The Age.



"Ganador de 20 títulos de Grand Slam, el mejor del mundo, alguien que escribe la historia del deporte en el planeta, ese es y siempre será Novak Djokovic. Todo lo demás es tontería y vergüenza, absurdo y muestra de hipocresía. íLeyenda, orgullo de Serbia, estamos contigo!", respaldó el ministro de Deportes, Vanja Udovicic.



Por su parte, el Comité Olímpico de Serbia se expresó muy decepcionado con la deportación que "le negó la oportunidad de confirmar el título al mejor tenista de todos los tiempos".



"El deporte se esfuerza constantemente a nivel mundial por permanecer independiente de la política y las influencias externas, ya que los mejores sólo ganan en esas circunstancias. Obviamente, ese no fue el caso esta vez y de manera antideportiva, a Novak se le negó el derecho a competir por su décimo título del Abierto de Australia", cuestionó.



Sin récord

Novak Djokovic está empatado con Roger Federer y Rafael Nadal en cantidad de Grand Slam conquistados: los tres ganaron 20 Abiertos. Ahora, el tenista serbio pierde su chance de defender su título, superarlos y conseguir el récord.