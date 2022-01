https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.01.2022 - Última actualización - 10:14

10:09

La más reciente creación del mítico cineasta trata sobre las esventuras de un matrimonio estadounidense que concurre al festival del San Sebastián. El elenco internacional reúne a Wallace Shawn, Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López y Christoph Waltz, entre otros.

Este jueves 20 de enero Se estrena "Rifkin's Festival", de Woody Allen La más reciente creación del mítico cineasta trata sobre las esventuras de un matrimonio estadounidense que concurre al festival del San Sebastián. El elenco internacional reúne a Wallace Shawn, Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López y Christoph Waltz, entre otros. La más reciente creación del mítico cineasta trata sobre las esventuras de un matrimonio estadounidense que concurre al festival del San Sebastián. El elenco internacional reúne a Wallace Shawn, Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López y Christoph Waltz, entre otros.

Este jueves 20 de enero llega a los cines “Rifkin’s Festival, un romance equivocado, en el lugar adecuado”, la más reciente creación de Woody Allen, con Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn y Christoph Waltz, entre otras figuras.

Un matrimonio estadounidense acude al Zinemaldia de San Sebastián y es cautivada por la magia, belleza y encanto de España y la fantasía del mundo del cine. Ella tiene un affaire con un brillante director de cine francés, y se enamora de una residente en la ciudad.

Detalles de producción

Originalmente, Woody Allen concibió a Mort Rifkin, el protagonista de “Rifkin’s Festival, un romance equivocado, en el lugar adecuado”, como un hombre más joven. “Al principio tenía en mente una idea muy cliché del protagonista”, dice. Pero cuando su amiga de toda la vida y ex directora de reparto Juliet Taylor sugirió a Wallace Shawn para el papel, cambió de opinión. “Pensé: ‘¡Dios mío, qué perfecto!’ Wally tiene una personalidad cómica, así como la capacidad de retratar una dimensión conmovedora”, dice Allen. “Pero lo más importante es que tiene una calidad intelectual genuina. Algunos de los actores que había considerado podrían haber sido intelectuales, pero no emitían esa vibra en particular. Y pensé, ‘¿por qué no usar un verdadero intelectual?’. Una vez que hice este cambio en mi mente, surgió la persona perfecta para interpretar el papel”.

Shawn considera al personaje de Mort Rifkin como la mejor oportunidad actoral de su carrera. “Es una figura maravillosa y un desafío gigantesco”, dice. “Todavía estoy en shock de que Woody hubiera confiado en mí hasta este punto. Puse mi corazón y mi alma en él de una manera que me sorprendió incluso a mí”. Allen quedó muy contento con el resultado. “Me emocionó escuchar la forma en que Wally interpretó a Mort”, dice Allen. "”Hizo todo lo que yo quería y realmente lo logró”.

Mort acompaña a Sue al Festival de Cine de San Sebastián en España, más para vigilarla que por cualquier deseo de ver películas. Está convencido de que Sue está enamorada de su cliente, el cineasta francés Philippe (Louis Garrel). “Philippe es un pseudointelectual pretencioso”, dice Garrel. Sin embargo, desde la perspectiva de Sue, Philippe está verdaderamente dotado, el tipo de artista que siempre está buscando en su carrera. “La pasión de Sue es fomentar el talento”, dice Gershon.

Ficha técnica

Dirección: Woody Allen.

Guión: Woody Allen.

Reparto: Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya, Louis Garrel, Christoph Waltz, Sergi López, Richard Kind, Nathalie Poza, Douglas McGrath, Steve Guttenberg, Enrique Arce, Tammy Blanchard, Damian Chapa.

Género: Comedia.

Duración: 92 min.