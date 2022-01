https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.01.2022 - Última actualización - 11:37

11:35

Tiene 24 años y es la mejor aparición charrúa en el puesto de los últimos años, estando en el radar de la Selección de Uruguay. Roberto "Chiqui" García, gerenciador del club uruguayo, confirmó el acuerdo a El Litoral.

Viene el golero uruguayo que pidió Munúa "Entre Unión y Plaza Colonia está todo acordado por Mele"

En el futbolero país de Uruguay, Carlos Manta y Roberto "Chiqui" García se hicieron cargo del fútbol de Plaza Colonia en el 2013 y hoy, casi 9 años más tarde, el proyecto que soñaron y pensaron hace tanto tiempo transita por el camino correcto. El "pata blanca" tuvo buenas y de las otras, pero lo que nadie puede negar es que se han convertido en un modelo a seguir. El Club Plaza Colonia tiene mucha, pero mucha historia. Fue fundado el 22 de abril de 1917 y, si bien vivió durante el correr de los años épocas gloriosas en el fútbol, porque hasta no hace mucho tiempo fue el equipo que más veces se consagró campeón departamental (luego pasó a ser Nacional de Nueva Helvecia), durante los últimos años creció de forma notoria y palpable.

Y si bien allí jugaron muchos factores, de todo tipo, nadie puede dudar que tanto Carlos Manta como Roberto "Chiqui" García tuvieron mucho que ver en ese crecimiento. Plaza pasó de ser un club de media tabla en la "B", aunque en el 2001 ascendió por primera vez a Primera División, a ser un club modelo. El "Pata Blanca" debió jugar 10 años en Segunda División hasta que volvió a Primera en 2014, un año más tarde de que Manta y García tomaron las riendas del fútbol en la institución. De ahí en más vivieron cosas de forma maratónica ya que en el 2015 consiguieron un histórico título del Torneo "Clausura" contra Peñarol en el recién estrenado Campeón del Siglo y jugaron la Copa Sudamericana, también por primera vez en la historia para un club de nuestro departamento. En el 2017 Plaza volvió a descender pero al año siguiente volvió y hasta hoy en día permanece en Primera, volviendo a jugar otra Copa Sudamericana en la que obtuvo mejores resultados.

Con Carlos Manta hicieron, lo que ellos llaman "una patriada". Manta tenía mucha experiencia en clubes profesionales, por su pasado como entrenador y García conocía muy bien el departamento ya que se desempeñaba como director técnico en equipos amateur o la selección de Colonia. Desde el arranque tenían un proyecto como bandera, que querían seguir a como diera lugar. Su idea era "ascender en el 2016 o 2017, pero lo hicimos en el 2015 y nos agarró de imprevisto pero lo que nunca hicimos fue descuidar el proyecto, hacer las cosas con los jugadores del departamento".

Plaza ganó el Torneo "Clausura" del 2016 y también fue campeón en Tercera División, jugó la Copa Sudamericana del 2017 y, posteriormente, descendió, otra vez, a la Segunda División. El "Chiqui" tiene muy claro que eso fue "lo mejor que nos pasó, estoy convencido, porque trabajamos mucho en el complejo, tenemos canchas espectaculares, espacios verdes, un gimnasio de primer nivel y son cosas que hicimos con el tiempo, mejoramos el Prandi para poder jugar incluso en Primera División, volvimos a clasificar a la Copa Sudamericana y pasamos de fase. Con Carlos tenemos un refrán, no sobra nada, no falta nada, a Plaza no le sobra nada pero tampoco le falta, damos lo mejor que podemos", comenta "Chiqui" García.

Con el mismo gerenciador "Chiqui" García habló El Litoral: la figura de Plaza Colonia es Santiago Mele, para muchos "el mejor proyecto en el arco que tiene el fútbol de Uruguay". Gustavo Munúa, el entrenador tatengue, lo tiene bien visto y lo pidió como refuerzo de Unión para jugar el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Conmebol Sudamericana 2022.

-"Chiqui" mucho gusto y gracias por atender a El Litoral de Santa Fe: ¿qué falta para que Mele sea arquero de Unión y venga a Santa Fe?

-Mire, sólo los detalles

-¿Concretamente qué necesita Plaza Colonia para cederlo a Unión?

-Las cuestiones administrativas finas y la firma final

-Sin dudas es un pedido especial de Munúa

-Sí, claro, Gustavo conoce el potencial de Mele

-El convenio sería de club a club...

-Entre Plaza Colonia y Unión de Santa Fe ya está todo arreglado y acordado. Sólo falta la firma y algunos pequeños detalles contractuales

Santiago Mele nació en Montevideo, tiene sólo 24 años y comenzó su carrera en Fénix, club en el que ascendió en 2017, para luego ser transferido al fútbol turco, donde vistió las camisetas de Osmanlispor y Ankaragücü. También registra tiene un breve paso por España, donde jugó en Lleida Esportiu.

Lo más destacado de su carrera lo vivió en el "Pata Blanca" de Colonia, ya que el año pasado fue una de las figuras del equipo que se coronó campeón del torneo Clausura 2021, siendo la suya la valla menos vencida del campeonato uruguayo. El DT de la celeste, Diego Alonso, lo reservó para la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Mele, con "M" de Munúa, la gran apuesta del DT de Unión para hacer guanteo con Seba Moyano y cubrir el arco de cara a la triple competencia tatengue en este 2022.