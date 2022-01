https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.01.2022

Mercado de pases "Colón ofrecía más plata pero nos inclinamos por la seriedad de Vélez", dijo el representante de Sosa Sánchez

"Colón nos hizo una oferta superior, pero elegimos Vélez por institución y la seriedad que ha demostrado. Cuando surgió, no lo dudamos ni un segundo. Creemos que este paso por Vélez le dará el salto a la selección", expresó Rafael Monge, representante del polémico Sebastián Sosa Sánchez, en diálogo con el programa "Cómo te va" que se emite por AM 550.

Como se recordará, el ex "9" de Patronato le había dado el sí de palabra a Marito Sciacqua como Director Deportivo y había hablado incluso con Julio César Falcioni acerca de cómo jugaria en el nuevo Colón 2022. Sin embargo, cuando venía para Santa Fe, metió un raro desvío y terminó como refuerzo de Vélez Sarsfield.

"De Boca y de River no hubo llamado por Sebastián. No hubo oficial de Boca, pero sí gente externa. De Racing e Independiente también hubo llamados. No hubo ofertas formales de ninguno", agregó el mismo Rafael Monge, representante de Sebastián Sosa Sánchez en "Como Te Va".

"El rol del mánager es muy importante, investigan mucho, le dan el filtro al entrenador y se reduce mucho el márgen de error en la búsqueda de jugadores. Fue muy importante el rol de Bassedas en la llegada de Sebastián a Vélez", aseguró el agente del ahora delantero de Vélez que le hizo perder tiempo y dejó plantado a Colón.

"Sebastián nos había dado el sí para Colón, pero surgió Vélez y no dudamos un segundo en inclinarnos para ese lado. Esto es fútbol no podes quedar bien con todas las partes", agregó de manera polémica Rafael Monge.

Esta actitud de Bassedas (manager de Vélez) y la oferta que le hicieron a Rodrigo Aliendro (tiene contrato firmado con Colón hasta junio de este año) fue lo que motivó el gran enojo y calentura de José Néstor Vignatti con la entidad de Liniers.

Ayer incluso, colegas capitalinos y medios partidarios del club de Liniers, informaban que "el acuerdo entre Vélez y Rodrigo Aliendro es total". Al mismo tiempo, hablaban de una cláusula de salida fijada en 700.000 dólares, que ejecutaría el futbolista. "Nada que ver, no hay ninguna cláusula ni nada por el estilo. Son todos inventos. Si Vélez quiere a Aliendro para este torneo, debe hablar o hacerle una oferta a Colón", deslizaron los dirigentes sabaleros.

Volviendo al delantero, el perfil está claro de lo que pidió Julio César Falcioni. A los rapiditos ya los tiene (Facundo Farías, Farioli, Brian Fernández); al que se puede tirar atrás ("Pulga" Rodríguez) también. Lo que necesita es el típico "9" de área, el faro, el poste, el rebotero. Es el que vive en la "18".

Por eso después de Sosa Sánchez pensaron en Gabriel Ávalos, pero el punta decidió quedarse en la comodidad del contrato que le ofreció Argentinos Juniors para renovar. Mientras Colón le había acercado un "ofertón", Gabriel Ávalos renovó su vínculo con Argentinos Juniors bajo el esquema contractual de productividad hasta el 31 de diciembre de 2023, según anunció el club de la Paternal en las redes sociales. Ávalos viene de marcar 7 goles en el último campeonato con el Bicho, cuatro de ellos en los últimos tres partidos que disputó en el Campeonato 2021: uno a Gimnasia, dos a Aldosivi y el último a Sarmiento de Junín.

En los dos casos, primero Sosa Sánchez y luego Ávalos, Colón les ofrecía más plata arriba de la mesa: ambos con el pase en su poder y libres. Uno se fue a Vélez y otro se quedó donde estaba. Mientras tanto, Colón sigue buscando un "9" que, por ahora, no será Enzo Copetti ni tampoco Leandro Fernández. Por ahora, el radar de Sciacqua y Falcioni con el famoso "hombre-gol" apuntan a un futbolista extranjero.

Refuerzos: Novillo y Sandoval llegan juntos

Dos refuerzos que serían recambio y opciones para el entrenador Julio César Falcioni en el armado del nuevo Colón están llegando en las próximas horas a Santa Fe.

Por un lado lo ya comentando de Joaquín Novillo, marcador central zurdo que llega a préstamo desde Belgrano de Córdoba por un año: Colón podrá comprar en diciembre el 70 por ciento de la ficha en 1.000.000 de dólares.

Además de Novillo, se confirmó lo de Jonathan Sandoval, el marcador de punta uruguayo que tiene 34 años y desde 2016 se encuentra en Argentinos Juniors.

Jonathan Alexis Sandoval Rojas nació el 25 de junio de 1987 (tiene 34 años), en Montevideo, Uruguay. Surgió futbolísticamente de River Plate de Uruguay (2006-2007 y 2010), donde disputó 17 cotejos. Su primera experiencia en el exterior fue en Heredia de Guatemala (2007/2008), donde no hay registros de su participación en cancha.

Volvió a Uruguay para calzarse la camiseta de Sud América (2008), donde estuvo presente en 13 cotejos. Luego, recaló en Cerro Largo (2009), donde acumuló 12 duelos. En Rentistas (2009) participó en nueve cotejos, con dos goles.

Luego, pasó a Montevideo Wanderers (2011-2013), con 60 juegos y ocho tantos. En Peñarol (2013-2015) contó con 27 actuaciones y dos conquistas. En Liverpool (2016) reportó 15 presencias hasta recalar en Argentinos (2016-2021), donde registró 275 partidos, con 19 tantos.