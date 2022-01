https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.01.2022 - Última actualización - 14:15

14:11

Tras una actualización Reportan problemas en Billetera Santa Fe en los teléfonos Android

Distintos usuarios de la plataforma Billetera Santa Fe reportan inconvenientes con la aplicación desde la última actualización. Al parecer, la falla sería sólo en teléfonos con sistema operativo Android.

Precisamente, los informes de problemas se advierten en los comentarios habilitados en el PlayStore de Google.

“Problemas con la última actualización, como coinciden los comentarios recientes. Cero respuesta del mail. Agregar dinero disponible para reintegrar”, publicó un usuario este martes. “No funciona después de la actualización”, coincidió otro.

Mensajes similares se publicaron el lunes: “Desde que actualice me tira error de seguridad y no puedo entrar.”, posteó una usuaria. “No puedo abrirla me dice error de seguridad”, agregó otra.

Otros usuarios brindaron una asistencia: “Hola, me pasó lo mismo y lo pude solucionar desactivando la opción de desarrollador”, al hacer referencia a una utilidad que tienen los smartphones para ingenieros y programadores de aplicaciones.

De acuerdo al PlayStore de Google, la última actualización se realizó el 5 de enero a la versión 3.2.0. Para tenerla instalada en un teléfono Android es necesario el sistema operativo 5.1 y posteriores.

