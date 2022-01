Los premios Grammy tienen nueva fecha y sede: el 3 de abril en Las Vegas

La 64ta. edición de los premios Grammy que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense, originalmente prevista para el 31 de enero en Los Ángeles, confirmó este martes nueva sede y nueva fecha para el 3 de abril en Las Vegas.

El sitio especializado Variety citó fuente de la Academia para confirmar que la ceremonia tendrá por sede el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

The 64th #GRAMMYs have been rescheduled and will now be broadcast live from the @MGMGrand Garden Arena in Las Vegas on Sunday, April 3 on @CBS! ✨🎶 pic.twitter.com/Fidkbeyanm