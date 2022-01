Falcioni pide un "9" y reconoció que habló con "Boconcito" Torres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el hijo del recordado "Bocón" y lo conoce a la perfección Mario Sciacqua: lo dirigió en Sarmiento de Junín hace un puñado de meses. Descartó las salidas de Nicolás Leguizamón y Mauro Formica. Habló de "triunvirato" con el mismo Marito y el presidente Vignatti.

Julio Cesar Falcioni, el flamante entrenador sabalero, conversó con el programa de televisión "Después de la cancha" (CyD Litoral) con Ricardo Porta y Brian Borra, dejando varias frases interesantes del Mundo Colón:

- "Estamos conviviendo de la mejor manera y muy bien, porque Mario (Sciacqua) se ocupa de muchas cosas que hay que manejar, estamos en permanente contacto. La idea es reforzar el plantel por todas las competencias que tenemos".

- "Venimos trabajando con mucha intensidad, esperemos llegar a los torneos de la mejor manera. Estuve conversando con Torres, es una necesidad que tenemos la de traer algún otro delantero, y seguramente con el correr de la semana alguna negociación se cerrará".

- "Creo que vamos por buen camino con las negociaciones, ya llegó el Pulga, llegó Sanchez Miño, vamos con pie firme, con seguridad y tratando de buscar los jugadores apropiados".

- "Yo lo conozco bien a Juan (Sánchez Miño), lo tuve en Boca, sé que es un jugador que ha transitado por diferentes lugares del campo, siempre con buen rendimiento".

- "Necesitamos tener el recambio necesario para afrontar todas las competencias; tener la posibilidad de alternar diferentes posiciones, por ejemplo, en el comienzo de los torneos, en una semana jugamos tres partidos".

- "Lo que hizo Eduardo (Domínguez) acá es imborrable, queda en la historia de la institución. Nosotros venimos a proponer trabajo, tratar de darle al equipo el formato en el que mejor se sientan los jugadores que pertenecen al plantel; darle seguridad y tranquilidad al hincha de Colón, esperemos poder lograrlo".

- "No vengo a remplazar a Eduardo (en referencia a Domínguez, el DT campeón), vengo a tratar de proponer un formato de juego, una metodología, como cada técnico la tiene, tratando de sacar el mejor provecho del plantel que tenemos".

- "No tengo notificación de que Leguizamón y/o Formica tengan perspectiva de salir del equipo, están trabajando normal, son dos jugadores importantes que pertenecen al plantel".

- "Lo que queremos buscar en Colon es lo que siempre hemos tratar de buscar en todos los equipos: tener un equilibrio, ser agresivos, tener seguridad en la parte posterior. Desde tener equilibrio cuando uno está en ataque a tener el equilibrio para poder defender con seguridad. Trataremos de imponer diferentes maneras de trabajo, ir buscando los formatos que mejor se acoplen a los jugadores que tenemos, y desde ahí tratar de provocar el mejor desarrollo de juego".

- "En el fútbol lo que vale siempre son los resultados y nada más; lo que pasó...pasó y ya está. Es cosa de la historia de cada equipo y cada persona. Yo trato de tener una buena relación con todos los jugadores, cada uno tiene su manera de trabajo, cada uno propone situaciones del día a día para mejorar al grupo y mejorar al equipo. Desde ese trabajo tratamos de hacer las cosas correctamente".

- "Es un mercado complicado para todos los equipos, muchos jugadores reculan o piensan en la posibilidad de irse al extranjero, por los problemas económicos que tiene nuestro país: contra eso es muy difícil poder competir. La idea de este triunvirato que hemos armado con José (Vignatti), con Mario (Sciacqua) y conmigo es tratar de buscar las mejores opciones que desde lo económico y desde lo deportivo sean importantes para Colón".

- "Nuestra relación con Mario (Sciacqua) comenzó allá por el 2006 cuando estuve aquí en Colón y siguió a lo largo de los años, tenemos un pensamiento similar en cuanto a lo proyección de jugadores y de estructuras de equipos. Creo que de esta relación el mayor beneficiado es Colón por tener dos hombres con experiencia trabajando y tratando de decidir de la mejor manera para el club".

"Estoy tranquilo en Sarmiento"

Sarmiento inició con buen paso su serie de amistosos de pretemporada. El sábado pasado, en el Centro de Alto Rendimiento, derrotó a Agropecuario de Carlos Casares, en los dos ensayos de 50 minutos realizados a puertas cerradas. En diálogo con Democracia, Jonatan Torres, goleador del Verde en la última temporada, destacó que el equipo juninense viene adaptándose de buena manera a la propuesta futbolística del nuevo DT, Israel Damonte, y confió en que el equipo llegará en óptimas condiciones al inicio de la Copa de la Liga Profesional, en febrero próximo, en un 2022 en el que se jugará la permanencia en Primera División.

"Creo que estuvimos muy bien, por ser el primer partido de preparación, las sensaciones fueron muy positivas. Estos amistosos nos vienen bien para terminar de incorporar la idea del técnico. Tenemos algunas amistosos más para ponernos bien, va a ser un torneo muy duro, pero trataremos de llegar de la mejor manera", aseguró Torres, mientras se prepara junto con el resto del plantel para los próximos compromisos de pretemporada: el cuadrangular internacional del fin de semana que viene en Montevideo y partidos contra Racing y Defensa y Justicia.

Por otro lado, y como ocurre en cada mercado de pases del fútbol argentino, el interés por Jonatan Torres es una constante en distintos clubes. En el invierno pasado, sonó fuerte en La Plata para reforzar a Gimnasia y Esgrima, aunque finalmente llegó Luis "Pulga" Rodríguez.

Ahora, Pedro Troglio tuvo intenciones de mudar los goles de Torres a San Lorenzo y también se rumoreó un acercamiento de Newell's Old Boys de Rosario y, más recientemente, Colón, tras la llegada del exDT del Verde, Mario Sciacqua, como director deportivo.

El propio Israel Damonte, actual entrenador del conjunto de Junín, incluyó a Torres en la lista de los jugadores "más requeridos" por el mercado de pases y reveló que recibió llamados de otros clubes para consultarle por la situación del goleador.

No obstante, el propio Torres sigue manteniéndose al margen de la situación y se muestra "agradecido a Sarmiento", al tiempo que prosigue con la puesta a punto. "Trato de hacer las cosas lo mejor posible acá, estoy agradecido a este club y quiero devolverle un poco de todo lo que me brinda. Estoy tranquilo acá, si suena mi nombre, es algo que no depende de mí", afirmó.

El arribo de Lisandro López, principal refuerzo de Sarmiento para la temporada a punto de iniciar, también parece ser un aliciente para motivar al plantel de cara a la pelea por seguir en la Liga Profesional. Y Torres encarna parte de la ilusión de los hinchas que sueñan con verlo jugar en un trío ofensivo junto a "Licha" López y Luciano Gondou.

"Estamos contentos con la llegada de los refuerzos y que haya venido 'Licha' es un aporte de jerarquía al grupo. Nos va a hacer muy bien que pueda transmitirnos toda su experiencia dentro de la cancha", confió.