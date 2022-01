Video: así "respira" carbono el planeta Tierra durante las estaciones del año

Una nueva y fascinante animación del ecologista Marcus Reichstein, del Instituto Max Planck de Bioquímica de Jena (Alemania), muestra a la Tierra "respirando" el carbono que absorbe y libera a medida que cambian las estaciones a lo largo del año.

En el vídeo se puede ver cómo los continentes, especialmente latitudes templadas, como Europa continental y Norteamérica –donde las diferencias estacionales son más pronunciadas–, parecen desinflarse en verano, lo que indica que la vegetación está creciendo y las plantas están absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera. Por su parte, cuando es invierno, los continentes parecen inflarse, indicando que la vegetación está muriendo y el carbono se está liberando.

