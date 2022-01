Una interna gremial detrás del video por amenazas a Perotti

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este miércoles se ordenó un nuevo allanamiento, en busca de la persona que habría viralizado la grabación en la que un chofer de la provincial exige un "bono de $ 20.000" al gobernador, empuñando un arma de fuego.

Este miércoles por la mañana, se llevó a cabo en los tribunales de Santa Fe la audiencia imputativa para un chofer del Servicio de Emergencias 107, acusado de haber protagonizado un video mediante el cual se profiere una amenaza al gobernador de la provincia, Omar Perotti.

El fiscal Francisco Cecchini le atribuyó a Andrés V. (31) los delitos de "amenazas calificadas por el uso de armas, intimidación pública, resistencia a la autoridad y violación de domicilio", no obstante lo cual propuso al juez José García Troiano que le conceda la libertad bajo alternativas.

El magistrado, interrogó al detenido si estaba de acuerdo con la medida propuesta por el fiscal, y tanto él como su abogado particular, el Dr. Ramiro Carrasco, consintieron las alternativas, que consisten en fijar domicilio, presentarse cada 30 días en sede fiscal y la prohibición absoluta de portar armas de fuego.

Video viral

Previamente, el fiscal Cecchini repasó los hechos por los cuales dispuso la detención de Andrés V. el lunes de esta semana, apenas tomara estado público un video de 18 segundos, mediante el cual se profiere una seria amenaza al mandatario provincial.

"¡Si no me pagan el bono de 20 lucas se pudre todo ehhh! Lo voy a tener que ir a buscar a Perotti", advierte un hombre joven, sentado sobre una cama, descalzo, en pantalón corto y con un chaleco balístico que le cubre el torso, mientras carga por completo el tambor de un revólver color oscuro.

Cecchini puntualizó que "si bien el video comenzó a circular a partir del lunes de esta semana, habría sido grabado en los últimos días de diciembre del año pasado en la casa en la que vive el imputado en la zona oeste de la ciudad". En tal sentido agregó que "la filmación habría sido hecho junto con al menos una persona más, cuya identidad aún se desconoce".

No hay arma

El fiscal indicó que "se realizaron requisas en cuatro viviendas –incluida la del imputado– y el arma no fue encontrada". No obstante, aclaró que "sí se le secuestró el teléfono celular, el cual fue remitido para ser peritado", luego de que el acusado facilitara el patrón de acceso.

En cuanto a la resistencia a la autoridad y la violación de domicilio, el fiscal fue claro al narrar que "se le atribuye al imputado haber eludido al personal policial que lo quería detener". "Alrededor de las 18:35 del lunes, condujo una moto e hizo caso omiso a la orden policial de alto de personal de la Agencia Investigación Criminal que le requirió que frenara su marcha", agregó. "Sin embargo, pudo ser detenido en una vivienda a la que ingresó sin la autorización de su moradores, ubicada en calle Padre Rosso a 30 metros de calle Liberación".

Interna gremial

Aunque no fue confirmado oficialmente, el abogado defensor de Andrés V. circunscribió el hecho a "una interna gremial de choferes del 107" que se desató la semana pasada, incluso con algunas medidas de fuerzas que dividieron al personal.

Para el Dr. Ramiro Carrasco, lo ocurrido no fue otra cosa que "una traición entre amigos" y apuntó a un compañero que presta servicios como chofer de ambulancias en el ex Hospital Italiano, el cual no fue identificado, pero cuyo domicilio habría sido allanado luego de la audiencia. Según explicó el letrado, lo que se pretende es secuestrar el teléfono celular de esta persona, para corroborar que en realidad no fue quien sale en las imágenes el que lo viralizó, sino un tercero.

A propósito del video, Carrasco señaló que lo filmaron "el 23 de diciembre del año pasado", aparentemente bajo los efectos del alcohol y que de ninguna manera fue intención de su cliente infundir temor público, ni mucho menos amenazar al mandatario provincial.

Intento de bloqueo

En tanto, sostuvo que fue el amigo de su defendido quien -sin autorización- envió el video desde el celular de Andés V. por Whatsapp a su teléfono celular, para hacerlo circular dos semanas después, en medio de un conflicto gremial, en el cual "la planta laboral está dividida".

Tal como explicó el Dr. Carrasco, al tomar conocimiento de que el video había empezado a circular entre los empleados del 107 y en la red social Facebook, el acusado y su hermana comenzaron a denunciarlo para que fuera bloqueado en dicha plataforma, pero luego fue publicado en Instagram y ya no pudieron evitar que tomara trascendencia mediática.

Por último, Carrasco hizo hincapié en la inocencia de su pupilo, el cual "trabaja como chofer de ambulancia en el Samco de Santo Tomé", pero además "es profesor de hockey solidario y toca la guitara en el coro de la iglesia"; y para cerrar, destacó que "no tiene necesidad económica" que lo movilice a realizar semejante reclamo.