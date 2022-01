Ya no quedan argentinos en el Australian Open

Este jueves a primera hora, tras disputarse los partidos correspondientes a la segunda ronda del Australian Open, Argentina tuvo la mala noticia de que ya no quedan tenistas que representen al país en dicho torneo.

Lejos de ver los mejores rendimientos de las raquetas argentinas, los ocho albicelestes presentes en el cuadro principal del primer Grand Slam del año fueron eliminados.

En primera instancia, Diego Schwarztman, que venía de vencer en primera ronda al serbio Filip Krajinovic por 6-3, 6-4 y 7-5, cayó extrañamente ante el local Christopher O'Connell por 7-6, 6-4 y 6-4.

🚨 UPSET ALERT 🚨 World No.175 🇦🇺 @chrisoconnelll stuns No.13 seed Diego Schwartzman 7-6(6) 6-4 6-4 for the biggest win of his career! #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/U07al1Cwg2

La sorpresa se da porque el “Peque” se ubica en el puesto 13° del ránking ATP y el australiano en la 175° posición.

Luego, a pesar de su esfuerzo, el joven bonaerense de 21 años Sebastián Báez perdió ante el griego Stéfanos Tsitsipás, número 4 del mundo. El argentino 88° en el ránking perdió en un 7-6, 6-7, 6-3 y 6-4.

A new 🇦🇷 to keep your eyes on 👀 @sebaabaez7 is putting on a show against Tsitsipas 🍿 #AusOpen • #AO2022

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/q6CN0R9Kr8