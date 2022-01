https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.01.2022

9:40

Polémica con el ex funcionario Video: increparon a Felipe Solá en una playa de Costa Rica, contestó con un insulto

"¿Vos sos Felipe Solá?" Se le escuchá decir a un joven mientras empuña su teléfono celular y filma a otro hombre en cercanías a un bar veraniego.

Así arranca una secuencia que se viralizó en las últimas horas que tiene como protagonista al ex Canciller y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. El video continúa con otra consulta del dueño del celular.

"¿Cómo duerme tranquila la gente como usted. 30 años robándole la plata a la gente?", espetó el joven. Y la respuesta no se hizo esperar por parte del ex funcionario: "¿Vos me decís ladrón? Andate a la puta que parió".

“Está bien, pero yo duermo tranquilo, porque no le robo la plata a nadie. Chorro, mirá, en Costa Rica”, cerró el joven.

Las imágenes que se viralizaron al instante aparecieron en el marco de la polémica en la interna del gobierno por el viaje de funcionarios a vacacionar en el exterior. El más resonante fue el de la titular del PAMI, Luana Volnovich que fue captada en una exclusiva playa de México junto a su pareja que, a su vez, es subdirector del organismo.

Cabe destacar que Solá dejó de pertenecer al gobierno luego de las elecciones del 2021 en lo que también fue un escándalo político. El Canciller entrante, Santiago Cafiero, le avisó por telefonó que tenía que dejar el cargo, todo mientras se encontraba en una gira oficial en México para una cumbre de la CELAC.