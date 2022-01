https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Contundente en sus definiciones, Hernán Albornoz, es el nuevo DT de Deportivo Agua FC. Arregló condiciones en los primeros días de enero y la semana pasada se puso a trabajar con el plantel superior. "Agua necesita del apoyo de todos", aseguró.

Pasión Liga: Deportivo Agua FC y su futuro inmediato Albornoz: "Respeto, compromiso y actitud"

El Deportivo Agua FC es un club con mucha historia en la Liga Santafesina de Fútbol. En en mes de abril cumple 72 años y el peso de su historia es importante. Hoy, con un caudal importante de chicos y con todas las divisiones en los torneos liguistas, no tiene un predio propio. Algo que Alejandro Forni, su presidente, Hugo Coronel, su tesorero y Alejandro Vázquez, ex entrenador, están buscando hace tiempo.

La realidad indica que el trabajo de pretemporada ya comenzó y para eso Forni apuró el cierre con Albornoz, el nuevo DT. Con el cuerpo técnico en la cancha, los trabajos en la arena de la costanera son una realidad. El nuevo cuerpo técnico visitó El Litoral para dejar un claro mensaje de como piensan encarar este nuevo proyecto. "No será una tarea sencilla pero tomamos un compromiso y creo que todo está dado para que Agua vuelva a ocupar los primeros planos en los torneos liguistas", dijo a modo de anticipo Hernán Albornoz, el nuevo DT.

-¿Te sorprendió el llamado de Forni, el presidente de Deportivo Agua FC?

-No, para nada. A Alejandro lo conozco y la verdad que me puso muy feliz el ofrecimiento. Éste es un lindo club donde se puede trabajar bien.

-¿Hay material humano y de trabajo suficiente?

-Sí, hay gente con muchas ganas de crecer y poner a Agua lo más alto posible. No tenemos predio y eso es algo que están gestionando los directivos hace tiempo. Por lo demás, hay mucha tarea por delante y por eso ya nos pusimos a trabajar.

-Ya largaron...

-Sí, la semana pasada en la costanera santafesina. Fuimos los primeros en arribar al lugar de trabajo. La idea es no perder tiempo y en el mientras tanto, tratar de conseguir todo lo que se necesita para hacer una gran labor. No hay excusas...

- Respeto, compromiso y actitud, ¿ese es el lema propuesto?

- Claro, el sentido de pertenencia del cual tanto se habla es primordial. Acá, en Agua, hay gente grande, madura, con muchos años de fútbol de Liga y muchos chicos muy jóvenes que tienen ganas de crecer por lo que vamos a trabajar mucho en ese aspecto. Los mayores deben estar a la altura de las circunstancias y los más chicos se irán adaptando al trabajo que proponemos: respeto, compromiso y actitud, tres palabras que resumen nuestra actividad en un futuro inmediato.

-¿Cuáles son los objetivos trazados para ésta temporada?

-Nosotros queremos llegar al octogonal. Deportivo Agua es un club con historia en la Liga, pues volverá a los primeros planos con nuestra propuesta. Éste cuerpo técnico pretende llegar bien alto con ésta institución y por eso no queremos perder tiempo en el trabajo.

-Ya hay partidos amistosos que sirvan como preparación...

-Estamos hablando con los equipos de la divisional y con otros planteles. La semana que viene largamos con ese tema que es muy importante para ir armando el equipo. Hay muchos jugadores en las prácticas y ese es otro punto que debemos solucionar. A mi me gusta trabajar con un plantel importante pero tampoco exagerar en el número de jugadores que formarán parte de la primera y reserva.

Un ayudante con entusiasmo

Luciano Silva fue jugador de Liga y luego trabajó en la organización de los torneos Senior. Hoy, ante el proyecto que propuso Albornoz, se sumó al cuerpo técnico. "No dudé en sumarme a éste muy buen proyecto. Al DT lo conozco y se muy bien donde apunta su línea de trabajo. Agua tiene un caudal importante de jugadores muy jóvenes que hay que ir llevando despacio. Trabajaré como ayudante de campo y estaré a cargo de la reserva. Me gustan los grandes desafíos y por eso confío en éste proyecto", aseguró el AC.

Por último, Maximiliano Correa estará a cargo de la preparación física de los jugadores del plantel superior. Con la experiencia de haber trabajado en Ciclón Racing, Pucará y desde el año pasado en éste club, se anima a ponerle empeño al desafío del técnico. "Me gustó la propuesta y por eso sigo trabajando en el Deportivo Agua. Acá me trataron muy bien y por eso cuando el técnico me habló no dudé en aceptar el trabajo. La idea es moverse estas dos semanas en la costanera y después trasladarnos al Parque Federal para comenzar con la tarea con pelota, algo que entusiasma a los jugadores, claro está. Creo que todos entendieron el mensaje de Hernán y te puedo asegurar que hay muy buena predisposición para llevar a Agua lo más alto posible", dijo que el PF.

Por un lugar, un espacio

Alejandro Forni, presidente de la institución, habló del tema club y sus desafíos: "En lo institucional a nosotros nos perjudica no poder contar con un predio propio. Cuestión sobre la cual venimos peleando hace muchos años junto a Hugo Coronel y Alejandro Vázquez. Apostamos a estar en el norte, nuestra zona es Rivadavia y avenida Galicia, después nos prometieron que nos iban a dar un terreno en Aristóbulo y Gorriti. Pasamos otras opciones que nos pidieron y nunca llegaron a darnos soluciones concretas. "Tenemos todos los papeles al día, en esta situación económica complicada no hemos recibido ayuda de ningún estamento del estado. Hoy, nos estamos reuniendo con los directivos de la Liga Santafesina para pedirles que nos permitan jugar en el Predio Fraternidad Deportiva, un lindo lugar que nos quedaría muy cómodo. Si eso no es posible, lo haremos en Banco Provincial, institución que siempre nos recibió con los brazos abiertos", contó el presidente.