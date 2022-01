https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.01.2022

Espectáculos Tras la renuncia de Florencia Peña, la nueva conductora de "Flor de Equipo" será Zaira Nara

Zaira Nara será la nueva conductora de Flor de Equipo (Telefe) tras la salida de Florencia Peña, quien después de contar que renunció al programa que lleva su nombre, confirmó que el ciclo continuará.

Según informó el periodista Pablo Montagna, Telefe le pidió a Florencia Peña retrasar su salida del programa para poder rearmar la grilla y el ciclo. Tras días de charlas, el canal de ViacomCBS volvió a elegir a Zaira Nara para que regrese a la emisora como la nueva conductora de Flor de Equipo.

La hermana de Wanda, antigua conductora de La Peña de Morfi, ya había tomado el lugar de Florencia en diciembre cuando ésta viajó a Europa para grabar “Por el mundo”. Desde la producción indicaron que de esta manera el staff seguirá siendo el mismo, ya sin Flor Peña, Campi ni Marcelo Polino.

Tras la confirmación, Telefe comenzará a reorganizar la grilla de las mañanas ya que hay en mente dos nuevos programas, el de espectáculos de Ángel de Brito con la productora Mandarina e Historias de cocina con Georgina Barbarossa, quien está haciendo temporada en Villa Carlos Paz.

En julio de 2021, trascendió que Zaira Nara y Nico Occhiato iban a conducir la nueva versión de El último pasajero, el programa que estuvo al frente de Guido Kaczka durante más de 9 años. Pero el tema quedó inconcluso.

Por qué Florencia Pe­ña se fue de Flor de Equipo

El 11 de enero, Florencia Peña sorprendió en la red al anunciar la finalización de Flor de Equipo, su ciclo en la mañana de Telefe. "Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora", comenzó explicando la actriz, conductora y empresaria argentina, de 47 años de edad.

Y continuó: "Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida. Esta decisión la venimos charlando con @telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo", indicó.

"Flor de Equipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando. Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo", concluyó Florencia.

Sin embargo, un día después, Florencia confirmó en nota con Implacables (El Nueve) que el ciclo seguirá al aire, pero con otro equipo.