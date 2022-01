Argentina es el segundo país que más entradas pidió para el Mundial de Qatar 2022

Argentina se posicionó como el segundo país de mayor demanda de entradas para el Mundial Qatar 2022, sólo detrás del organizador, cumplida la primera etapa de reserva de 24 horas, informó este jueves la FIFA.

En esa ventana de tiempo, el ente rector del fútbol mundial asignó un total de 1,2 millones de localidades, en su mayoría solicitadas desde el emirato anfitrión y con Argentina como primera nación extranjera con ventaja sobre México, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, India, Arabia Saudita, Brasil y Francia, que completaron los diez primeros lugares.

FIFA World Cup Qatar 2022™: 1.2 million tickets requested within 24 hours.



The start of ticket sales has generated huge demand around the world.



More details👉 https://t.co/HpSXseBDah pic.twitter.com/u0LFSwBShT