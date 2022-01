Una mujer de 88 años recupera parcialmente la visión gracias al implante de un chip biónico

La cirugía consistió en la inserción de un microchip de 2 milímetros de ancho debajo de su retina. Unos anteojos especiales contienen una cámara conectada a una pequeña computadora que le permiten ver.

Una mujer londinense de 88 años se convirtió en la primera paciente del Reino Unido en recibir un revolucionario implante ocular con un chip biónico que le ayudó a restaurar parcialmente su visión.

La cirugía realizada en el Moorfields Eye Hospital de la capital británica consistió en la inserción de un microchip de 2 milímetros de ancho debajo de su retina, mientras que unos anteojos especiales contienen una cámara conectada a una pequeña computadora que le permiten ver.

El microchip captura las imágenes visuales proyectadas por los anteojos y las transmite a la computadora.

A Moorfields patient has become the first person in the UK to receive a bionic eye implant to help restore part of her sight. Speaking to @itvnews, to be aired today, the 88-year-old says she's looking forward to painting & bowls again. Read more https://t.co/ynRVsu6viN pic.twitter.com/5Hr4kk7HGd