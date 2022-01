Entre golpes, gritos y empujones: así fue la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso de Honduras

El Congreso de Honduras inauguró este viernes sus labores legislativas 2020-2026 con la elección de su directorio provisional en medio de golpes, gritos y empujones por parte de 20 diputados del partido de la presidenta electa, Xiomara Castro.





La trifulca comenzó luego de que el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, abriera la sesión y un grupo de 20 diputados del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) propusiera como presidente provisional a Jorge Cálix, uno de los disidentes, lo que violaba un pacto con el partido aliado.





Ayala llamó a Cálix a subir a la mesa de la directiva y lo juramentó. En medio de gritos de "traidores" y "Xiomara", siete diputados leales a Castro subieron a agredir a Cálix y lo obligaron a huir.

#BREAKING: Clashes breakout between deputies during the swearing in ceremony of new #President of #Honduras’ Congress pic.twitter.com/tbQGgIc9Ac