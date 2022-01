https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 22.01.2022 - Última actualización - 11:45

11:41

Los titulares del Tate vencieron 1-0 a La Crema con gol de Daniel Juárez. Peano; Vera, Calderón, Gissi y Corvalán; Juárez, Portillo, Nardoni y González; Luna Diale y Gallegos, el primer once del año. Los suplentes golearon 4-0.

Primer amistoso de pretemporada El Unión de Munúa 2022 voló con gol de "Pajarito" Los titulares del Tate vencieron 1-0 a La Crema con gol de Daniel Juárez. Peano; Vera, Calderón, Gissi y Corvalán; Juárez, Portillo, Nardoni y González; Luna Diale y Gallegos, el primer once del año. Los suplentes golearon 4-0. Los titulares del Tate vencieron 1-0 a La Crema con gol de Daniel Juárez. Peano; Vera, Calderón, Gissi y Corvalán; Juárez, Portillo, Nardoni y González; Luna Diale y Gallegos, el primer once del año. Los suplentes golearon 4-0.

El Unión de Gustavo Munúa 2022, que afrontará la triple competencia (Copa Sudamericana, torneo local y Copa Argentina) arrancó con el pie derecho: fue 1 a 0 ante Atlético Rafaela con gol del "Pajarito" Daniel Juárez en el Monumental de Barrio Alberdi. Fueron dos tiempos de 35 minutos cada uno. El árbitro fue Mauro Cardozo y los asistentes: Maximiliano Mansilla y Sofia Galeano. Luego, los suplentes golearon 4 a 0.

Los titulares de Unión arrancaron con Marcos Peano; Federico Vera, Franco Calderón, Dylan Gissi y Claudio Corvalán; Daniel Juárez, Juan Carlos Portillo, Juan Nardoni y Gastón González; Mauro Luna Diale y Gallegos. La Crema, de la mano del "Yagui" Rubén Darío Forestello, formó como se esperaba en la previa: Salvá; Juan Galetto, Guido Milán, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre en la línea defensiva; Guillermo Funes, Emiliano Romero y Matías Valdivia; Facundo Castillón, Claudio Bieler y Marco Borgnino. Posteriormente ingresaron Facundo Soloa por Valdivia, Franco Faría por Funes, y Bautista Tomatis por Castillón.

"A los 50 segundos se puso arriba el Tate, de entrada nomás. Pelota cruzada, desacople entre Fleita y Jonás Aguirre, con remate cruzado de Juárez, inatajable para Salvá. Lo ganó bien Unión y lo pudo hacer por más goles: hubo un remate de Nardoni en el travesaño. En el complemento, emparejó el local, pero sin crear peligro neto", comentó el colega Diego Marín ante la consulta de El Litoral.

En el caso del Tate, se lo preservó el arquero titular Sebastián Moyano (se está recuperando del contagio), por lo que arrancó Marcos Peano. Hay que recordar que además Gustavo Munúa reforzó los caños con la contratación del arquero uruguayo Santiago Mele, figura del Plaza Colonia campeón del Apertura 2021. Tiene 24 años y es de las mejores apariciones del otro lado del Río de la Plata.

Lo primero del año. Las imágenes en el Monumental de Barrio Alberdi para este Atlético Rafaela-Unión: con mucho calor los titulares jugaron 70 minutos.Foto: Gentileza Prensa Atlético Rafaela

Además del mencionado arquero Mele, ya llegaron al Tate como refuerzos el zaguero charrúa Diego Polenta y el ex punta del fútbol de Bolivia, Leonardo Ramos. Por lo que trascendió, además, es inminente el arribo desde Atlético Nacional de Medellín de otro punta, también uruguayo y pedido por Munúa: Jonatan Alvez.

En el segundo de los amistosos, Unión se paró con: González, Werro, Pablo Calderón, Brítez y Esquivel, Peñailillo, Macíes, Comas y Zenón; Hussein y Seguro. En el segundo partido, el Tate goleó 4 a 0 con goles de Kevin Zenón, doblete del chileno Nicolás Peñailillo y otro lindo gol del ex Ben Hur de Rafaela, el sunchalense Tobías Seguro.

Del "Yagui" a un jugador: ¡Cortá el césped!

Mientras el plantel de Atlético Rafaela lleva adelante la pretemporada para afrontar el Torneo de Primera nacional, y se prepara para su primer amistoso ante Unión de Santa Fe este sábado, se viralizó un audio de WhatsApp donde el pibe Alex Luna le cuenta a su representante Martín Sendoa, lo que le pasó durante una jornada de entrenamiento. Según se desprende del audio, el jugador se molestó porque le hicieron arrancar el pasto con la mano junto a otros juveniles antes del inicio de un entrenamiento matutino. "El otro día fuimos media hora antes a entrenar y el técnico nos hizo cortar el pasto con la mano, que lo saquemos de raíz nos dijo", expresó el futbolista.

"Nosotros los de inferiores llegamos temprano para dar el ejemplo y me parece que no tenía nada que ver eso", dijo Luna en referencia al particular pedido del nuevo DT de la Crema. Desde Atlético Rafaela creen que el audio que le envió el jugador a Sendoa fue viralizado por el propio representante como medida de presión, ya que "no es la primera vez que éste utiliza los medios para enviarle mensajes a la dirigencia", le confió a Paloygol.com.ar una fuente del Club que prefirió reserva.

En el audio, que tiene fecha de este 20 de enero, y que dura poco más de un minuto, Luna dice que no aguanta más la situación ya que no sería tenido en cuenta por Forestello: "No aguantó más, me hacen entrenar aparte y si no me tienen en cuenta no vuelvo más entrenar", disparó el juvenil ofuscado.