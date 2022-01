Línea directa: "responsable, se busca"; " Santa Fe ha cambiado" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 24.01.2022 - Última actualización - 14:48

14:46

Algún responsable, se busca

RAMÓN AYALA

"Quiero hacer un llamado de atención por el desastre existente en Berutti al 6000. El día lunes que llovió fue un desastre, quedó el agua acumulada. Hemos ido a la vecinal decenas de vecinos, para saber quién es el responsable de los trabajos realizados. ¡¡Hay que controlar las obras que se están ejecutando!! Todo el mundo se lava las manos. No sabemos quién es el inspector de obra de la Municipalidad. El intendente y los concejales no dan la cara. No hay con quién hablar. Que venga el diario a registrar esto".

****

Prioridades

VECINO DE GUADALUPE OESTE

"Quiero hacer referencia al decreto de fin de año del gobernador, dio más de $ 120 millones al club Rafaelino. Yo tengo entendido que un club es una entidad civil y que tiene su comisión directiva y los socios que mantienen el club. Por eso, no es para que un gobierno le dé semejante cifra de dinero, cuando acá en la ciudad tenemos chicos que comen una vez por día en los merenderos que les dan un plato de comida. Si no fuera por eso, no comerían. El gobierno no les da ni 5 centavos, ni un paquete de fideos. Esa plata, que es del pueblo, se debería repartir en lo que es prioritario. Yo, que soy un jubilado que cobra la mínima, ayudo a un merendero. Todas las semanas pasan y yo les doy algo de mercadería. No puede ser que este señor gobernador, porque él concurría a ese club cuando era chico, le dé ese tremendo monto de plata. Y el ministro Corach salió diciendo que es un club que brinda a miles de familias el uso de sus instalaciones. Pero aquí hay necesidades apremiantes, los merenderos hacen malabares para brindar un plato de comida a la gente".

****

Santa Fe ha cambiado

UNA LECTORA

"Estamos viviendo épocas de sequía alarmantes y un calor sumamente agobiante. Desde la TV piden a los ciudadanos cuidar el agua, un bien muy escaso y vital para nuestra supervivencia. Me imagino que nuestros funcionarios del gobierno, tanto sea provincial como municipal ya estarán trabajando arduamente, con el fin de elaborar alguna disposición para prohibir el lavado de las veredas con mangueras y sí hacerlo con baldes. Además, restringir los días de baldeo. A diario veo cómo la gente se pasa largo tiempo regando sus jardines con sus mangueras y lavando autos. Tenemos que ser mesurados y cuidar el agua. Ya no tenemos los ríos que teníamos, el Paraná y la Setúbal prácticamente están desapareciendo. Debemos cambiar la cultura que teníamos con el uso del agua. Santa Fe ha cambiado. En parte, gracias al psicópata de Bolsonaro que destruyó un gran área del Amazonas, el pulmón del mundo generador de lluvias. Jamás pensamos que Santa Fe iba a convertirse en una tierra árida y seca. Estábamos acostumbrados a la abundancia de agua, pero, aun como sucede en todo el mundo, se trata de un bien vital que cada vez es más escaso. Tenemos que tener disciplina y conciencia en su uso; al igual que lo debemos hacer con la separación de residuos. Debemos cuidar nuestro medio ambiente, nuestra gran casa. Lo que más me aflige es lo que les va a tocar atravesar a las generaciones futuras".

****

Llegan cartas

Argentina es un paraíso

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

Siempre es un gusto encontrarse, casi de casualidad, en el Bar del Vasco, con "Baigorria, el último unitario". Allí estaba el hombre rodeado de parroquianos que suspendieron un Tute, para escucharle decir: "Argentina es un paraíso, donde todo funciona perfectamente". "¡Pero, don Baigorria -lo interpeló el benjamín de la mesa, graduado en leyes, pero con pocas ochavas recorridas-, este es un país donde todo funciona mal", aseveró. "Está equivocado m´hijo -continuó el hombre de la egregia estampa-. Fíjese que si las cosas están funcionando de alguna manera, es porque alguien saca su beneficio. Si la escuela estatal no brinda los servicios requeridos, las familias enviarán a sus hijos a la privada y éstas ganan. Si usted no puede ver los canales de aire con antena, se verá obligado a tener cable. Si intenta mil veces comunicarse por teléfono y una musiquita lo entretiene veinte minutos y cuando alguien lo atiende se corta, está funcionando muy bien, para el que cobra esos minutos. Si la seguridad es escasa en su barrio, ganarán los que ponen alarmas, cámaras o lo que fuera, pero alguien gana, amigo. Si no le envían más las facturas de papel y le dicen que las recibirá por correo electrónico, estarán contentos las compañías de Internet, los avisadores de esos sitios, o los que venden impresoras y cartuchos, pero siempre hay alguien que festeja el caos, que no deja de ser otra forma de orden. Bancos que te atienden mal, especulan con que otros lo harán peor y usted volverá al primero, ya que no hay alternativas si todos hacen lo mismo. Si la obra social obligatoria le da turno de acá a tres meses, seguro que derivará sus aportes a otra obra social privada o prepaga, que estará chocha de atenderlo con prontitud.

Jueces que no pagan impuestos, funcionarios que son elegidos por ser primos del cuñado del puntero, diputados que entran a la Cámara porque renuncia el número 15 de la lista. Todo lo que usted crea que no anda, llegará perfectamente al buscado norte enancado en esas imperfecciones".

"John Milton se equivocó al pensar que no hay más paraíso que el paraíso perdido" -y agregó mientras se acariciaba la barbilla- "Argentina es un paraíso, donde todo funciona bien y para algunos muy bien". "El único problema es que más de la mitad de los habitantes fueron expulsados de ese paraíso de privilegios, prebendas y negocios, y para peor sin siquiera nunca haber podido probar la fruta del árbol prohibido".

El notable Baigorria se puso de pie, poniéndole un punto final a su exposición y dijo: "Ahora los dejo y acuérdense de que el triunfo era bastos". Los demás siguieron con el Tute, no sin antes despedirlo "hasta mañana, maestro".

El brillo en los ojos del benjamín de la mesa acompañó su camino hacia la puerta.