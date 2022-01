https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La demanda contra el profesional venezolano (M.N. 32.810) está caratulada “Nahir Galarza C/ Cartañá Borlenghi Gabriel S/Daños y Perjuicios”, y se inició en víspera de la feria judicial en el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Paraná, a cargo de la Jueza Elena Beatriz Albornoz.

Entre Ríos Nahir Galarza demandó al psicólogo y panelista de "Bendita" Gabriel Cartañá

Nahir Galarza suma un nuevo frente de combate tras la denuncia contra su padre como responsable del asesinato de Fernando Pastorizo (del cual se cumplieron 5 años hace semanas), que la justicia de Gualeguaychú desestimó rápidamente.

"Se debe proceder a la desestimación in límine en relación a lo expresado de que sería Sr. Marcelo Galarza -padre de Nahir- el autor del homicidio de Fernando Pastorizzo, por haber sido tratado ese evento y ventilado en Juicio Oral y Público, y confirmado en diversas instancias superiores", indicó el dictamen de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú.

Ahora la joven, y tras una fallida audiencia de mediación, apunta contra quien supo presentarse en los medios de comunicación como su psicólogo, Gabriel Cartañá, conocido por su rol de panelista de “Bendita TV” (Canal 9), el programa que conduce Beto Casella, y también en "El Club de las divorciadas" (El Trece)

Según manifiesta allí la joven condenada a perpetua, “Gabriel Cartañá se ofreció en 2018 en forma insistente a efectuar una pericia para la cual él realizaría tres viajes a visitarla en su celda de la Comisaria de la Minoridad y las Mujer en la ciudad de Gualeguaychú para realizarle una batería de doce test profesionales”

Según manifiesto en su momento la defensa técnica de Galarza, a través del Dr. Horacio Dargainz, y tal consta en los registros de visitas, Cartañá solo le realizó dos entrevistas de 40 minutos, y envió según denuncia el abogado, “una pericia básica e incompleta en materia de los test prometidos que fue rechazada”.

Galarza y sus defensores manifiestan que el psicólogo utilizó ese vínculo para “revelar su intimidad incumpliendo con el secreto profesional y las obligaciones como perito”, presentándose como “El Psicólogo de Nahir”. “La decisión es demandarlo en forma penal y civil para que ninguna otra mujer deba pasar por una vejación tal a su intimidad, ser vulnerada en espacios televisivos para beneficio económico, sin ningún tipo de escrúpulos e incumpliendo con el debido secreto profesional”, expresaron.

Cartañá se defendió argumentando que a denuncia “es solo una maniobra de promoción de su abogada y no va a prosperar”, refiriéndose a Raquel Hermida Leyenda, abogada de Galarza, aunque la demanda fue accionada por otro de los abogados del caso, Marcelo Franco de la ciudad de Paraná.

Galarza habría calificado a Cartañá, según consta en el libro “El Silencio de Nahir”, de su ex vocero Jorge Zonzini, como “viejo buchón y farsante”, y habría celebrado al ver su “traición”: “menos mal que no me abrí con él, para mi solo era un viejo baboso que decía las mismas boludeces que en Bendita TV”.

La Fundación Núcleo Humano acompañó la acción judicial con una presentación ante el “Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Buenos Aires”, similar a la que recibiera en 2017 el polémico psicólogo mediático Gervasio Díaz Castelli por su accionar profesional en los días previos al suicidio de su paciente, la modelo Rocío Gancedo.

En 2018, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N8 resolvió a favor de Díaz Castelli y ordenó archivar la causa por “inexistencia de delito”, “dejando expresa mención que la formación de la presente causa en nada afecta la buen nombre y honor” de psicólogo.