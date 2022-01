El cuadro femenino del Abierto de Australia tiene a sus semifinalistas

El Abierto de Australia se encuentra en la etapa final, y el cuadro femenino ya tiene a las cuatro mejores tenistas del torneo que se disputa sobre superficie dura.

Mientras esperaban Ash Barty y Madison Keys, este miércoles se confirmaron los pases de Danielle Collins e Iga Swiatek.

Collins dejó en el camino a la francesa Alizé Cornet por 7-5 y 6-1. Mientras que Swiatek superó a Kaia Kanepi por 4-6, 7-6 y 6-3.

