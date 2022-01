Medvedev ganó un maratónico partido y alcanzó la final en Australia

El cuadro masculino de semifinal del Abierto de Austrlia ya tiene a sus cuatro mejores tenistas que se disputarán la posibilidad de llegar a la final del primer Grand Slam del año.

El último en llegar fue Daniil Medvedev, el actual número dos del mundo levantó un partido increíble frente al canadiense Felix Auger Aliassime con parciales de 6-7, 3-6, 7-6, 7-5 y 6-4.

De esta manera, el ruso se enfrentará en la siguiente ronda ante el griego Stefano Tsitsipas, quien dejó en el camino en sets corridos a Jannik Sinner.

En tanto que la otra semifinal del certamen que se desarrolla sobre superficie dura, la jugarán Rafaela Nadal contra Mmatteo Berrettini.

Never count @DaniilMedwed out 🙅‍♂️



From two-sets-to-love down, the world No.2 completes the comeback to defeat Felix Auger-Aliassime 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 and advance to his second consecutive #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/Pbel08qtGM