El argentino Horacio Zeballos, se despidió del Abierto de Australia

El argentino Horacio Zeballos, acompañado por el español Marcel Granollers, perdió este jueves en semifinales de dobles en el Abierto de Australia de tenis, que se desarrolla en Melbourne, ante la dupla local integrada por Thanasi Kokkinakis y Nick Kyrgios.



Zeballos, marplatense de 36 años, y Granollers, español de 35, cayeron por 7-6 (7-4 el tie break) y 6-4 ante Kokkinakis-Kyrgios.



La dupla australiana jugará la final ante sus compatriotas Matthew Ebden y Max Purcell, quienes vencieron al estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury por 6-3 y 7-6 (11-9).



En el cuadro de singles masculinos las semifinales serán protagonizadas por el español Rafael Nadal (5to. en el escalafón mundial de la ATP) ante el italiano Mareco Berrettini (6to.) y el Griego Stefanos Tsitsipas (4to) frente al ruso Daniil Medvedev (2do).

The @tkokkinakis & @nickkyrgios show will have a FINAL episode 🙌



They score a 7-6(4) 6-4 upset over No.3 seeds Granollers/Zeballos and will face fellow Aussies Matt Ebden/Max Purcell for the title.#AusOpen · #AO2022

🎥: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/82PgEcuoep