Barty y Collins disputarán la final del Abierto de Australia

La número 1 del mundo, Ashleigh Barty, se transformó este jueves en la primera tenista australiana en avanzar a la final del Abierto de su país en 42 años, al vencer a la estadounidense Madison Keys (51°) 6-1 y 6-3 en 62 minutos.



Barty, de 25 años, repitió el logro de su compatriota Wendy Turnbull en 1980 y ahora buscará equiparar a Christine O'Neil, última jugadora local que se alzó con el título en 1978.



"Sinceramente es increíble. Estoy feliz de jugar mi mejor tenis aquí", declaró la número 1 que ya tiene dos torneos de Grand Slam en su haber: Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021.



Su primera final en el Aus Open será ante la estadounidense Danielle Collins, número 30 del mundo, quien superó en semis a la polaca Iga Swiatek (9°) 6-4 y 6-1.

