San Javier: la policía que mató a su novio seguirá en prisión domiciliaria

Los abogados de la familia de Federico Rodríguez pretendían que volviera al Penal, pero su planteo fue rechazado por el juez.

A dos semanas de que extendieran la prisión preventiva de la policía sanjavierina que asesinó a su novio, los abogados de la familia del joven solicitaron que se revocara la modalidad domiciliaria y volviera al penal. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el juez Héctor Candioti.

La audiencia se realizó este jueves por la mañana, a pedido de los querellantes Juan Bautista Fossa y María Cristina Von Wartburg, quienes pretendían que Tania Cion (43) fuera despojada del beneficio de prisión domiciliaria. El fiscal Francisco Cecchini la imputó por el "homicidio calificado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego" de Federico Rodríguez (20), ocurrido el 12 de enero de 2020 en San Javier.

Desde julio de ese año Cion se encuentra con vigilancia electrónica, residiendo en una vivienda de Santa Fe junto a sus hijos. Así lo dispuso el juez Jorge Patrizi, quien tuvo en cuenta distintos informes que daban cuenta del sufrimiento de los hijos de la mujer, que por entonces tenían 3 y 5 años, y resolvió en pos del derecho superior de los niños. En su resolución había aclarado que debido a que su mamá se enfrentaba a una posible pena elevada -que podría llegar a ser perpetua- la policía debería aprovechar el tiempo en domiciliaria para que estén "psicológicamente más preparados".

Según informaron los querellantes, el dispositivo electrónico que controla que la imputada permanezca en su vivienda se activó dos veces. Primero el 18 de julio de 2021, y luego el 11 de enero de este año. Además, mencionaron tener fotos de ella en la vereda con uno de sus hijos en una fecha en la que no se informó ninguna violación del perímetro, aduciendo por estoque el sistema no funciona como corresponde y por esto el control no puede ejercerse de manera efectiva.

La cautelar funciona

Los abogados defensores Carolina Walker Torres y Matías Putasso se opusieron al planteo, alegando que la cuestión ya había sido tratada en un acto precedente, en el que el juez Gustavo Urdiales prorrogó la prisión preventiva de su clienta por un año más y decidió que la misma continuara siendo domiciliaria.

Además, señalaron que la audiencia en cuestión se realizó el 11 de enero, y que por una mala comunicación entre la Oficina de Gestión Judicial y la Central de Monitoreo se informó como un incumplimiento de la domiciliaria que la policía se retirara de su hogar, cuando en realidad había sido trasladada hasta tribunales.

En cuanto a las supuestas fotografías de Cion en la vereda dijeron que a veces, cuando sus hijos quieren salir a jugar o andar en bici, ella se los permite y los vigila desde la puerta de entrada, sin abandonar la residencia. Recordaron que ella se encuentra en prisión preventiva para resguardar el proceso, y que en estos dos años no ha habido ningún tipo de actitud por su parte que pudiera ser considerada como un intento de entorpecimiento probatorio o fuga, por lo que la cautelar funciona.

Por último, la defensa manifestó que en diciembre la tobillera electrónica de Cion fue reemplazada debido a un mal funcionamiento. Y que si la querella quiere solicitar informes acerca de cómo funciona el control de la domiciliaria "está en todo su derecho", pero que los problemas que pudiera llegar a tener ese organismo para ejercer la debida vigilancia "no pueden ser achacados a nuestra defendida".

Tras escuchar a las partes, el juez Héctor Candioti decidió no hacer lugar al pedido de revocación, manteniendo la prisión domiciliaria de la policía.

Acusación

El fiscal de San Javier Francisco Cecchini adelantó que pronto presentará la acusación formal contra la policía Tania Cion, por el homicidio doblemente calificado de Rodríguez.

Con la reglamentaria

Federico Rodríguez falleció la tarde del domingo 12 de enero de 2020, alrededor de las 16. Esa siesta había arribado hasta la casa de quien fuera su pareja, ubicada sobre calle Pueblo Mocoví al 1500 del barrio Federal de San Javier, y tras una discusión se retiró del lugar. Utilizando su arma reglamentaria, Tania Cion realizó un único disparo desde el interior de su vivienda, que atravesó la ventana e impactó en la zona axilar del joven, le atravesó los pulmones y la aorta. Murió casi en el acto.

Según sostiene la fiscalía, Rodríguez estaba subiendo a su moto para retirarse de allí cuando fue asesinado. Pero la versión de la policía es otra: dice que luego de una fuerte y violenta pelea lo echó de su casa, pero el joven intentó ingresar al domicilio a través de la ventana por lo que ella realizó un disparo para asustarlo, sin intención de herirlo.

"Le tiré un tiro a Fede, me parece que lo maté, no se mueve, vengan por favor" le dijo a su comisario por teléfono, y cuando más tarde ya en la vivienda explicó: "me tenía cansada, sufrí mucho, discutimos".